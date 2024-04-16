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Москалькова назвала число людей, проживающих в ПВР в Курганской области - РИА Новости, 16.04.2024
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14:10 16.04.2024 (обновлено: 14:11 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/moskalkova-1940372407.html
Москалькова назвала число людей, проживающих в ПВР в Курганской области
Москалькова назвала число людей, проживающих в ПВР в Курганской области - РИА Новости, 16.04.2024
Москалькова назвала число людей, проживающих в ПВР в Курганской области
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что в связи с паводками в Курганской области 766 человек проживают в пунктах временного... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T14:10
2024-04-16T14:11
происшествия
курганская область
россия
татьяна москалькова
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что в связи с паводками в Курганской области 766 человек проживают в пунктах временного размещения, 137 из них - дети, 158 человек находятся в больницах. "Круглосуточно на связи с уполномоченными по правам человека в пострадавших от паводков субъектах. В Курганской области в настоящее время идет активная превентивная эвакуация жителей из зон возможного подтопления. 13 269 жителей региона уже переселились к родственникам и знакомым. 766 человек, из них 137 детей, проживают в пунктах временного размещения, 158 человек находятся в больницах, многие разместились у родственников и знакомых", - сообщила Москалькова в своем Telegram-канале. Кроме того, она добавила, что уполномоченный по правам человека в регионе Алена Лопатина ежедневно посещает граждан и оказывает всестороннюю помощь.
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происшествия, курганская область, россия, татьяна москалькова, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Курганская область, Россия, Татьяна Москалькова, Наводнения в России — 2024
Москалькова назвала число людей, проживающих в ПВР в Курганской области

Москалькова: в Курганской области 766 человек проживают в ПВР, 137 из них дети

© Администрации города КурганРазлив реки Тобол Курганской области
Разлив реки Тобол Курганской области
© Администрации города Курган
Разлив реки Тобол Курганской области
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что в связи с паводками в Курганской области 766 человек проживают в пунктах временного размещения, 137 из них - дети, 158 человек находятся в больницах.
«
"Круглосуточно на связи с уполномоченными по правам человека в пострадавших от паводков субъектах. В Курганской области в настоящее время идет активная превентивная эвакуация жителей из зон возможного подтопления. 13 269 жителей региона уже переселились к родственникам и знакомым. 766 человек, из них 137 детей, проживают в пунктах временного размещения, 158 человек находятся в больницах, многие разместились у родственников и знакомых", - сообщила Москалькова в своем Telegram-канале.
Кроме того, она добавила, что уполномоченный по правам человека в регионе Алена Лопатина ежедневно посещает граждан и оказывает всестороннюю помощь.
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ПроисшествияКурганская областьРоссияТатьяна МоскальковаНаводнения в России — 2024
 
 
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