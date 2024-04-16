https://ria.ru/20240416/minpromtorg-1940352524.html

В Югре прошла первая операция по гидроразрыву пласта

В Югре прошла первая операция по гидроразрыву пласта - РИА Новости, 16.04.2024

В Югре прошла первая операция по гидроразрыву пласта

Первая операция по гидроразрыву пласта (ГРП) с применением отечественного флота прошла в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), заявил замминистра... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T12:56

2024-04-16T12:56

2024-04-16T12:56

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технологии

россия

михаил иванов

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министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Первая операция по гидроразрыву пласта (ГРП) с применением отечественного флота прошла в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), заявил замминистра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов. Гидравлический разрыв пласта - это технология для увеличения добычи нефти на месторождениях с выработанными или трудноизвлекаемыми запасами. Комплекс флота ГРП состоит из мобильных насосных установок для закачки в скважины специальных жидкостей, пунктов управления и контроля, полевых лабораторий и другой техники. "У нас сформулированы большие треки работы с нефтегазовыми компаниями… Например, проект, связанный с освоением производства оборудования для гидравлического разрыва пласта. В свое время мы поддержали этот проект в объеме более 3 миллиардов рублей", - сказал Иванов. "На прошлой неделе комплекс прошел первые полевые испытания. Первая интеграция гидроразрыва пласта была проведена успешно в Ханты-Мансийском автономном округе", - добавил он. Комментируя другие проекты по созданию отечественного нефтегазового оборудования, замглавы Минпромторга сообщил, что в этом году вместе с "Газпромом" также планируется завершить производство устьевого оборудования. Иванов в сентябре анонсировал, что "Газпром нефть" с 2024 года планирует запустить серийное производство флота ГРП. Как сообщали РИА Новости в Минэнерго, потребность в оборудовании ГРП в России может составлять до 35 флотов в год до 2030 года в зависимости от темпов освоения месторождений и бурения скважин.

https://ria.ru/20231123/yugra-1911439140.html

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экономика, технологии, россия, михаил иванов, газпром, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии)