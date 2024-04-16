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В Югре прошла первая операция по гидроразрыву пласта - РИА Новости, 16.04.2024
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12:56 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/minpromtorg-1940352524.html
В Югре прошла первая операция по гидроразрыву пласта
В Югре прошла первая операция по гидроразрыву пласта - РИА Новости, 16.04.2024
В Югре прошла первая операция по гидроразрыву пласта
Первая операция по гидроразрыву пласта (ГРП) с применением отечественного флота прошла в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), заявил замминистра... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T12:56
2024-04-16T12:56
экономика
технологии
россия
михаил иванов
газпром
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Первая операция по гидроразрыву пласта (ГРП) с применением отечественного флота прошла в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), заявил замминистра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов. Гидравлический разрыв пласта - это технология для увеличения добычи нефти на месторождениях с выработанными или трудноизвлекаемыми запасами. Комплекс флота ГРП состоит из мобильных насосных установок для закачки в скважины специальных жидкостей, пунктов управления и контроля, полевых лабораторий и другой техники. "У нас сформулированы большие треки работы с нефтегазовыми компаниями… Например, проект, связанный с освоением производства оборудования для гидравлического разрыва пласта. В свое время мы поддержали этот проект в объеме более 3 миллиардов рублей", - сказал Иванов. "На прошлой неделе комплекс прошел первые полевые испытания. Первая интеграция гидроразрыва пласта была проведена успешно в Ханты-Мансийском автономном округе", - добавил он. Комментируя другие проекты по созданию отечественного нефтегазового оборудования, замглавы Минпромторга сообщил, что в этом году вместе с "Газпромом" также планируется завершить производство устьевого оборудования. Иванов в сентябре анонсировал, что "Газпром нефть" с 2024 года планирует запустить серийное производство флота ГРП. Как сообщали РИА Новости в Минэнерго, потребность в оборудовании ГРП в России может составлять до 35 флотов в год до 2030 года в зависимости от темпов освоения месторождений и бурения скважин.
https://ria.ru/20231123/yugra-1911439140.html
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экономика, технологии, россия, михаил иванов, газпром, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Технологии, Россия, Михаил Иванов, Газпром, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
В Югре прошла первая операция по гидроразрыву пласта

Минпромторг: первая операция по гидроразрыву пласта прошла в ХМАО

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкОператор по добыче нефти
Оператор по добыче нефти - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Первая операция по гидроразрыву пласта (ГРП) с применением отечественного флота прошла в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), заявил замминистра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов.
Гидравлический разрыв пласта - это технология для увеличения добычи нефти на месторождениях с выработанными или трудноизвлекаемыми запасами. Комплекс флота ГРП состоит из мобильных насосных установок для закачки в скважины специальных жидкостей, пунктов управления и контроля, полевых лабораторий и другой техники.
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"У нас сформулированы большие треки работы с нефтегазовыми компаниями… Например, проект, связанный с освоением производства оборудования для гидравлического разрыва пласта. В свое время мы поддержали этот проект в объеме более 3 миллиардов рублей", - сказал Иванов.
"На прошлой неделе комплекс прошел первые полевые испытания. Первая интеграция гидроразрыва пласта была проведена успешно в Ханты-Мансийском автономном округе", - добавил он.
Комментируя другие проекты по созданию отечественного нефтегазового оборудования, замглавы Минпромторга сообщил, что в этом году вместе с "Газпромом" также планируется завершить производство устьевого оборудования.
Иванов в сентябре анонсировал, что "Газпром нефть" с 2024 года планирует запустить серийное производство флота ГРП.
Как сообщали РИА Новости в Минэнерго, потребность в оборудовании ГРП в России может составлять до 35 флотов в год до 2030 года в зависимости от темпов освоения месторождений и бурения скважин.
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