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Источник рассказал о новом эпизоде в деле журналистки DOXA* Меньшиковой - РИА Новости, 16.04.2024
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14:21 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/menshikova-1940374685.html
Источник рассказал о новом эпизоде в деле журналистки DOXA* Меньшиковой
Источник рассказал о новом эпизоде в деле журналистки DOXA* Меньшиковой - РИА Новости, 16.04.2024
Источник рассказал о новом эпизоде в деле журналистки DOXA* Меньшиковой
Новый эпизод оправдания терроризма появился в рамках расследования уголовного дела журналистки DOXA* Марии Меньшиковой, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T14:21
2024-04-16T14:21
россия
происшествия
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Новый эпизод оправдания терроризма появился в рамках расследования уголовного дела журналистки DOXA* Марии Меньшиковой, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. Год назад против Меньшиковой было возбуждено уголовное дело о публичном призыве/оправдании терроризма. По словам собеседника, Меньшикова опубликовала в сообществе "Журнал DOXA"* во "ВКонтакте" запись, которая, по мнению правоохранителей, оправдывает терроризм. "Новый эпизод связан с публикацией издания от 11 июля 2022 года, в котором журналистка, согласно экспертизе, оправдывала терроризм", - сказал собеседник агентства. Проект DOXA* (в переводе с греческого – "мнение") начинался как студенческий журнал "о реалиях современного университета" - проблемах студентов и преподавателей, университетской политики. Позднее, как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, DOXA* стала общественно-политическим изданием – "чисто студенческих вопросов мало". DOXA* занимает радикальную антироссийскую позицию в контексте СВО.* СМИ, призанное иноагентом в России
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россия, происшествия
Россия, Происшествия
Источник рассказал о новом эпизоде в деле журналистки DOXA* Меньшиковой

В деле журналистки DOXA* Меньшиковой появился новый эпизод оправдания терроризма

© Фото : страница Марии Меньшиковой в соцсетиМария Меньшикова
Мария Меньшикова - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© Фото : страница Марии Меньшиковой в соцсети
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Новый эпизод оправдания терроризма появился в рамках расследования уголовного дела журналистки DOXA* Марии Меньшиковой, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Год назад против Меньшиковой было возбуждено уголовное дело о публичном призыве/оправдании терроризма. По словам собеседника, Меньшикова опубликовала в сообществе "Журнал DOXA"* во "ВКонтакте" запись, которая, по мнению правоохранителей, оправдывает терроризм.
«
"Новый эпизод связан с публикацией издания от 11 июля 2022 года, в котором журналистка, согласно экспертизе, оправдывала терроризм", - сказал собеседник агентства.
Проект DOXA* (в переводе с греческого – "мнение") начинался как студенческий журнал "о реалиях современного университета" - проблемах студентов и преподавателей, университетской политики. Позднее, как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, DOXA* стала общественно-политическим изданием – "чисто студенческих вопросов мало". DOXA* занимает радикальную антироссийскую позицию в контексте СВО.
* СМИ, призанное иноагентом в России
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