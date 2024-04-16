https://ria.ru/20240416/menshikova-1940374685.html

Источник рассказал о новом эпизоде в деле журналистки DOXA* Меньшиковой

Источник рассказал о новом эпизоде в деле журналистки DOXA* Меньшиковой - РИА Новости, 16.04.2024

Источник рассказал о новом эпизоде в деле журналистки DOXA* Меньшиковой

Новый эпизод оправдания терроризма появился в рамках расследования уголовного дела журналистки DOXA* Марии Меньшиковой, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T14:21

2024-04-16T14:21

2024-04-16T14:21

россия

происшествия

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Новый эпизод оправдания терроризма появился в рамках расследования уголовного дела журналистки DOXA* Марии Меньшиковой, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. Год назад против Меньшиковой было возбуждено уголовное дело о публичном призыве/оправдании терроризма. По словам собеседника, Меньшикова опубликовала в сообществе "Журнал DOXA"* во "ВКонтакте" запись, которая, по мнению правоохранителей, оправдывает терроризм. "Новый эпизод связан с публикацией издания от 11 июля 2022 года, в котором журналистка, согласно экспертизе, оправдывала терроризм", - сказал собеседник агентства. Проект DOXA* (в переводе с греческого – "мнение") начинался как студенческий журнал "о реалиях современного университета" - проблемах студентов и преподавателей, университетской политики. Позднее, как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, DOXA* стала общественно-политическим изданием – "чисто студенческих вопросов мало". DOXA* занимает радикальную антироссийскую позицию в контексте СВО.* СМИ, призанное иноагентом в России

https://ria.ru/20240416/prigovor-1940338728.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, происшествия