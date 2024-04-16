Рейтинг@Mail.ru
Суд отложил рассмотрение дела жены главреда "Новой газеты — Европа"* - РИА Новости, 16.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:33 16.04.2024 (обновлено: 15:05 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/martynova-1940361610.html
Суд отложил рассмотрение дела жены главреда "Новой газеты — Европа"*
Суд отложил рассмотрение дела жены главреда "Новой газеты — Европа"* - РИА Новости, 16.04.2024
Суд отложил рассмотрение дела жены главреда "Новой газеты — Европа"*
Суд отложил рассмотрение уголовного дела в отношении жены главреда "Новая газета - Европа"* Кирилла Мартынова** Антонины до 2 мая, подсудимая должна пройти... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T13:33
2024-04-16T15:05
происшествия
ставропольский край
новгородский областной суд
дело мартыновой
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145335_0:166:3077:1897_1920x0_80_0_0_78303f97809046f661f23857e9cc8992.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 апр - РИА Новости. Суд отложил рассмотрение уголовного дела в отношении жены главреда "Новая газета - Европа"* Кирилла Мартынова** Антонины до 2 мая, подсудимая должна пройти психолого-психиатрическую экспертизу, передаёт корреспондент РИА Новости. Новгородский областной суд во вторник возобновил рассмотрение уголовного дела в отношении Мартыновой, обвиняемой с 2007 года в покушении на убийство своей двухлетней дочери. С июля 2008 года она находилась в федеральном розыске. В конце марта 2024 года ее задержали. Всё это время она скрывалась с дочерью Алисой Фёдоровой в Ставропольском крае. По версии следствия, в феврале 2007 года Мартынова сбросила дочь с лестничного пролета в многоэтажном доме. В результате девочка получила травмы. В июле 2008 года коллегия присяжных признала Мартынову виновной. Женщина тогда заявила, что это был несчастный случай. Прокурор Николай Жуков настаивал во вторник на проведении психолого-психиатрической экспертизы в Новгородском клиническом специализированном центре психиатрии, несмотря на то, что такая экспертиза была проведена в 2007 году и не выявила у подсудимой никаких заболеваний. "В целях более детального изучения личности подсудимой и определения состояния здоровья... поставить перед экспертами вопрос: страдает ли Мартынова в настоящее время каким-либо хроническим психическим расстройством... может ли осознать общественную опасность своих действий, - отметил Жуков. Защитники 39-летней Мартыновой и её 19-летней дочери ходатайство поддержали. Также добавили, что им нужны как минимум две недели для ознакомления с делом. В итоге судья удовлетворил ходатайство прокуратуры о проведении экспертизы и отложил судебное заседание до 2 мая. По версии следствия, в феврале 2007 года Антонина Мартынова сбросила дочь с лестничного пролета в многоэтажном доме. В результате девочка сломала челюсть и получила травму головы. Свидетелем случившегося стал 11-летний мальчик, который утверждал, что видел, как подсудимая бросила ребенка. В июле 2008 года коллегия присяжных признала Мартынову виновной. Женщина тогда вину не признала и заявила, что это был несчастный случай.* Организация, признанная нежелательной в России** Физическое лицо, признанное иноагентом в России
https://ria.ru/20240413/nikitina-1939445028.html
https://ria.ru/20231004/kriminal-1900198696.html
ставропольский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145335_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_7605df11d04357d11ceea7579b801f20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ставропольский край, новгородский областной суд , дело мартыновой
Происшествия, Ставропольский край, Новгородский областной суд , Дело Мартыновой
Суд отложил рассмотрение дела жены главреда "Новой газеты — Европа"*

Жене главреда "Новой газеты — Европа" Мартынова Екатерине назначили экспертизу

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 апр - РИА Новости. Суд отложил рассмотрение уголовного дела в отношении жены главреда "Новая газета - Европа"* Кирилла Мартынова** Антонины до 2 мая, подсудимая должна пройти психолого-психиатрическую экспертизу, передаёт корреспондент РИА Новости.
Новгородский областной суд во вторник возобновил рассмотрение уголовного дела в отношении Мартыновой, обвиняемой с 2007 года в покушении на убийство своей двухлетней дочери. С июля 2008 года она находилась в федеральном розыске. В конце марта 2024 года ее задержали. Всё это время она скрывалась с дочерью Алисой Фёдоровой в Ставропольском крае.
Антонина и Алиса на праздновании дня рождения девочки, 26 июля 2006 года. Фотография, ставшая символом кампании в защиту Антонины - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
"Скрывалась в России 16 лет". Как нашли фигурантку громкого дела нулевых
13 апреля, 08:00
По версии следствия, в феврале 2007 года Мартынова сбросила дочь с лестничного пролета в многоэтажном доме. В результате девочка получила травмы. В июле 2008 года коллегия присяжных признала Мартынову виновной. Женщина тогда заявила, что это был несчастный случай.
Прокурор Николай Жуков настаивал во вторник на проведении психолого-психиатрической экспертизы в Новгородском клиническом специализированном центре психиатрии, несмотря на то, что такая экспертиза была проведена в 2007 году и не выявила у подсудимой никаких заболеваний.
«
"В целях более детального изучения личности подсудимой и определения состояния здоровья... поставить перед экспертами вопрос: страдает ли Мартынова в настоящее время каким-либо хроническим психическим расстройством... может ли осознать общественную опасность своих действий, - отметил Жуков.
Защитники 39-летней Мартыновой и её 19-летней дочери ходатайство поддержали. Также добавили, что им нужны как минимум две недели для ознакомления с делом. В итоге судья удовлетворил ходатайство прокуратуры о проведении экспертизы и отложил судебное заседание до 2 мая.
По версии следствия, в феврале 2007 года Антонина Мартынова сбросила дочь с лестничного пролета в многоэтажном доме. В результате девочка сломала челюсть и получила травму головы. Свидетелем случившегося стал 11-летний мальчик, который утверждал, что видел, как подсудимая бросила ребенка. В июле 2008 года коллегия присяжных признала Мартынову виновной. Женщина тогда вину не признала и заявила, что это был несчастный случай.
* Организация, признанная нежелательной в России
** Физическое лицо, признанное иноагентом в России
Тюремная камера - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
"Боялся любого шороха". Что пережил уфимец, севший за чужое преступление
4 октября 2023, 08:00
 
ПроисшествияСтавропольский крайНовгородский областной судДело Мартыновой
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала