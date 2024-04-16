https://ria.ru/20240416/martynova-1940361610.html

Суд отложил рассмотрение дела жены главреда "Новой газеты — Европа"*

Суд отложил рассмотрение дела жены главреда "Новой газеты — Европа"* - РИА Новости, 16.04.2024

Суд отложил рассмотрение дела жены главреда "Новой газеты — Европа"*

Суд отложил рассмотрение уголовного дела в отношении жены главреда "Новая газета - Европа"* Кирилла Мартынова** Антонины до 2 мая, подсудимая должна пройти... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T13:33

2024-04-16T13:33

2024-04-16T15:05

происшествия

ставропольский край

новгородский областной суд

дело мартыновой

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145335_0:166:3077:1897_1920x0_80_0_0_78303f97809046f661f23857e9cc8992.jpg

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 апр - РИА Новости. Суд отложил рассмотрение уголовного дела в отношении жены главреда "Новая газета - Европа"* Кирилла Мартынова** Антонины до 2 мая, подсудимая должна пройти психолого-психиатрическую экспертизу, передаёт корреспондент РИА Новости. Новгородский областной суд во вторник возобновил рассмотрение уголовного дела в отношении Мартыновой, обвиняемой с 2007 года в покушении на убийство своей двухлетней дочери. С июля 2008 года она находилась в федеральном розыске. В конце марта 2024 года ее задержали. Всё это время она скрывалась с дочерью Алисой Фёдоровой в Ставропольском крае. По версии следствия, в феврале 2007 года Мартынова сбросила дочь с лестничного пролета в многоэтажном доме. В результате девочка получила травмы. В июле 2008 года коллегия присяжных признала Мартынову виновной. Женщина тогда заявила, что это был несчастный случай. Прокурор Николай Жуков настаивал во вторник на проведении психолого-психиатрической экспертизы в Новгородском клиническом специализированном центре психиатрии, несмотря на то, что такая экспертиза была проведена в 2007 году и не выявила у подсудимой никаких заболеваний. "В целях более детального изучения личности подсудимой и определения состояния здоровья... поставить перед экспертами вопрос: страдает ли Мартынова в настоящее время каким-либо хроническим психическим расстройством... может ли осознать общественную опасность своих действий, - отметил Жуков. Защитники 39-летней Мартыновой и её 19-летней дочери ходатайство поддержали. Также добавили, что им нужны как минимум две недели для ознакомления с делом. В итоге судья удовлетворил ходатайство прокуратуры о проведении экспертизы и отложил судебное заседание до 2 мая. По версии следствия, в феврале 2007 года Антонина Мартынова сбросила дочь с лестничного пролета в многоэтажном доме. В результате девочка сломала челюсть и получила травму головы. Свидетелем случившегося стал 11-летний мальчик, который утверждал, что видел, как подсудимая бросила ребенка. В июле 2008 года коллегия присяжных признала Мартынову виновной. Женщина тогда вину не признала и заявила, что это был несчастный случай.* Организация, признанная нежелательной в России** Физическое лицо, признанное иноагентом в России

https://ria.ru/20240413/nikitina-1939445028.html

https://ria.ru/20231004/kriminal-1900198696.html

ставропольский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ставропольский край, новгородский областной суд , дело мартыновой