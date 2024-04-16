https://ria.ru/20240416/martynova-1940343325.html

Суд отказал в ДНК-тесте по делу жены главреда "Новой газеты - Европа"*

Суд отказал в ДНК-тесте по делу жены главреда "Новой газеты - Европа"* - РИА Новости, 16.04.2024

Суд отказал в ДНК-тесте по делу жены главреда "Новой газеты - Европа"*

Суд отказал в проведении генетической экспертизы, призванной подтвердить, что жена главреда "Новой газеты - Европа"* Кирилла Мартынова** Антонина является... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T12:16

2024-04-16T12:16

2024-04-16T15:05

происшествия

ставропольский край

новгородский областной суд

дело мартыновой

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 апр - РИА Новости. Суд отказал в проведении генетической экспертизы, призванной подтвердить, что жена главреда "Новой газеты - Европа"* Кирилла Мартынова** Антонина является матерью потерпевшей по делу, передает корреспондент РИА Новости. Новгородский областной суд во вторник возобновил рассмотрение уголовного дела в отношении Мартыновой, обвиняемой с 2007 года в покушении на убийство своей двухлетней дочери. С июля 2008 года она находилась в федеральном розыске, скрывшись вместе с дочерью сразу после обвинительного вердикта присяжных. В конце марта 2024 года ее задержали. Как рассказал судья Алексей Становский, Антонина Мартынова с дочерью Алисой, потерпевшей по этому делу, около 16 лет скрывались в Ставропольском крае "Меня зовут Мария. Я недавно узнала, что Алиса", - заявила 19-летняя Алиса Федорова. Мартынова и Федорова подтвердили в суде, что являются матерью и дочерью. Однако адвокаты Мартыновой ходатайствовали о проведении генетической и баллистической (чтобы установить обстоятельства падения с высоты и наличие травм) экспертиз. Защитники Алисы Федоровой поддержали это требование. "Является ли Мартынова Антонина Валерьевна биологической матерью потерпевшей по данному уголовному делу Фёдоровой Алисы Павловны, так как никакого документа в настоящий момент у потерпевшей не имеется, поэтому личность её не установлена. Кроме того, предварительное судебное заседание проведено не в полном объёме: в частности, не была проведена баллистическая экспертиза", - пояснил адвокат Мартыновой. Судья отклонил ходатайство. По версии следствия, в феврале 2007 года Антонина Мартынова сбросила дочь с лестничного пролета в многоэтажном доме. В результате девочка сломала челюсть и получила травму головы. Свидетелем случившегося стал 11-летний мальчик, который утверждал, что видел, как подсудимая бросила ребенка. В июле 2008 года коллегия присяжных признала Мартынову виновной. Женщина тогда вину не признала и заявила, что это был несчастный случай.* Нежелательная в России организация.** Физическое лицо, выполняющее функции СМИ-иноагента.

https://ria.ru/20240216/rozysk-1927703194.html

https://ria.ru/20231026/ovsyannikova-1905383727.html

https://ria.ru/20240123/arest-1923027152.html

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происшествия, ставропольский край, новгородский областной суд , дело мартыновой