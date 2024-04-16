https://ria.ru/20240416/malayziya-1940333500.html

Премьер Малайзии назвал атаку Ирана на Израиль законной

Премьер Малайзии назвал атаку Ирана на Израиль законной - РИА Новости, 16.04.2024

Премьер Малайзии назвал атаку Ирана на Израиль законной

Удар Ирана по Израилю был в рамках закона, так как являлся ответом на нападение Израиля на иранское посольство в Сирии 1 апреля, приводит заявление Ибрагима... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T11:28

2024-04-16T11:28

2024-04-16T11:28

в мире

израиль

иран

сирия

бени ганц

корпус стражей исламской революции

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Удар Ирана по Израилю был в рамках закона, так как являлся ответом на нападение Израиля на иранское посольство в Сирии 1 апреля, приводит заявление Ибрагима малайзийский портал Star. "Использование Ираном беспилотников в ответ на нападение Израиля на его посольство в Дамаске было законным действием. (Куала-Лумпур - ред.) приветствовал заверения Ирана в том, что его ответ будет соответствовать их действиям, при условии, что со стороны Израиля не будет дальнейших провокаций. Мы присоединяемся ко всему цивилизованному миру, чтобы призвать сионистский израильский режим не обострять и без того чрезвычайно напряженную ситуацию", - заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.Премьер добавил, что есть "явные признаки того, что мир не желает видеть ухудшение ситуации". Он также отметил, что ключом к решению проблемы является "справедливое и немедленное разрешение бесчеловечной ситуации в секторе Газа". "Поэтому глобальное внимание должно быть полностью посвящено этому, без отвлечений. Необходимо установить прочное прекращение огня, которое позволит доставить гуманитарную помощь. В этой связи ожидается, что следующий груз от Малайзии в виде 100 контейнеров покинет Малайзию 27 апреля", - подытожил политик. Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей. По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб". Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей. Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.

https://ria.ru/20240413/smi-1939857671.html

https://ria.ru/20240414/iordaniya-1939873792.html

https://ria.ru/20240414/mehr-1939865857.html

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в мире, израиль, иран, сирия, бени ганц, корпус стражей исламской революции, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году