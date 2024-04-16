https://ria.ru/20240416/magate-1940286800.html

МАГАТЭ обеспокоила угроза ударов Израиля по ядерным объектам Ирана

МАГАТЭ обеспокоила угроза ударов Израиля по ядерным объектам Ирана - РИА Новости, 16.04.2024

МАГАТЭ обеспокоила угроза ударов Израиля по ядерным объектам Ирана

МАГАТЭ обеспокоено перспективой гипотетических ударов Израиля по ядерным объектам Ирана в ответ на недавнюю воздушную атаку Тегерана на Израиль, заявил... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T01:41

2024-04-16T01:41

2024-04-16T01:41

в мире

иран

израиль

тегеран (город)

рафаэль гросси

магатэ

обострение ситуации между ираном и израилем

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ООН, 16 апр - РИА Новости. МАГАТЭ обеспокоено перспективой гипотетических ударов Израиля по ядерным объектам Ирана в ответ на недавнюю воздушную атаку Тегерана на Израиль, заявил журналистам гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Его спросили, обеспокоен ли он, что целями Израиля могут стать некоторые ядерные объекты Ирана. "Мы всегда обеспокоены по поводу этой возможности. Мы всегда призываем к сдержанности", - сказал Гросси. "Мои инспекторы в Иране были вчера проинформированы правительством Ирана о том, что все ядерные объекты, которые мы инспектируем, будут закрыты из соображений безопасности. Я решил не возвращать инспекторов на работу, пока мы не убедимся, что ситуация совершенно спокойная. Они возобновят работу завтра", - добавил он.

https://ria.ru/20240416/magate-1940282178.html

https://ria.ru/20240414/bolton-1939914317.html

иран

израиль

тегеран (город)

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в мире, иран, израиль, тегеран (город), рафаэль гросси, магатэ, обострение ситуации между ираном и израилем