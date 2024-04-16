https://ria.ru/20240416/magate-1940282178.html
Гросси планирует в ближайшие недели посетить Иран
Гросси планирует в ближайшие недели посетить Иран - РИА Новости, 16.04.2024
Гросси планирует в ближайшие недели посетить Иран
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что планирует в ближайшие недели посетить Иран для повышения уровня сотрудничества агентства с Тегераном. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T00:09
2024-04-16T00:09
2024-04-16T01:09
иран
тегеран (город)
магатэ
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рафаэль гросси
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ООН, 16 апр - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что планирует в ближайшие недели посетить Иран для повышения уровня сотрудничества агентства с Тегераном."Я устанавливаю контакты с иранским правительством. Надеюсь в ближайшие пару недель вернуться в Тегеран, чтобы попытаться вернуть ситуацию в нужное русло", - сказал Гросси журналистам."Надеюсь оздоровить ситуацию в смысле повышения уровня сотрудничества", - добавил он.
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иран, тегеран (город), магатэ, в мире, рафаэль гросси
Иран, Тегеран (город), МАГАТЭ, В мире, Рафаэль Гросси
Гросси планирует в ближайшие недели посетить Иран
Гросси планирует вскоре посетить Иран для повышения уровня сотрудничества