https://ria.ru/20240416/magate-1940282178.html

Гросси планирует в ближайшие недели посетить Иран

Гросси планирует в ближайшие недели посетить Иран - РИА Новости, 16.04.2024

Гросси планирует в ближайшие недели посетить Иран

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что планирует в ближайшие недели посетить Иран для повышения уровня сотрудничества агентства с Тегераном. РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T00:09

2024-04-16T00:09

2024-04-16T01:09

иран

тегеран (город)

магатэ

в мире

рафаэль гросси

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ООН, 16 апр - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что планирует в ближайшие недели посетить Иран для повышения уровня сотрудничества агентства с Тегераном."Я устанавливаю контакты с иранским правительством. Надеюсь в ближайшие пару недель вернуться в Тегеран, чтобы попытаться вернуть ситуацию в нужное русло", - сказал Гросси журналистам."Надеюсь оздоровить ситуацию в смысле повышения уровня сотрудничества", - добавил он.

https://ria.ru/20240415/vooruzhenie-1940281648.html

иран

тегеран (город)

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иран, тегеран (город), магатэ, в мире, рафаэль гросси