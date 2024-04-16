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Израильский беспилотник атаковал машину на юге Ливана, сообщил источник - РИА Новости, 16.04.2024
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15:21 16.04.2024 (обновлено: 17:28 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/livan-1940389979.html
Израильский беспилотник атаковал машину на юге Ливана, сообщил источник
Израильский беспилотник атаковал машину на юге Ливана, сообщил источник - РИА Новости, 16.04.2024
Израильский беспилотник атаковал машину на юге Ливана, сообщил источник
Израильский беспилотник атаковал гражданскую машину в округе Тира на юге Ливана, один человек погиб, несколько ранены, сообщил во вторник РИА Новости источник с РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T15:21
2024-04-16T17:28
в мире
ливан
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
бейрут
хезболла
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БЕЙРУТ, 16 апр — РИА Новости. Израильский беспилотник атаковал гражданскую машину в округе Тира на юге Ливана, один человек погиб, несколько ранены, сообщил во вторник РИА Новости источник с места события."Израильский беспилотник атаковал автомобиль на трассе Аль-Миджбиль в районе города Айн-Баал в округе Тир на юге Ливана. По предварительным данным, один человек погиб и несколько получили ранения",- рассказал собеседник агентства.С октября прошлого года после эскалации вооруженного противостояния между "Хезболлах" и израильской армией, ЦАХАЛ неоднократно применял боевые беспилотники для атаки жилых домов и машин на юге Ливана и в пригороде Бейрута. В результате подобных действий жертвами становились, как мирные граждане, так и командиры боевого крыла дивжения "Хезболлах".
https://ria.ru/20240416/gaza-1940417562.html
ливан
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в мире, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, бейрут, хезболла
В мире, Ливан, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Бейрут, Хезболла
Израильский беспилотник атаковал машину на юге Ливана, сообщил источник

Израильский БПЛА атаковал машину в округе Тира на юге Ливана, один человек погиб

© AP Photo / Mohammad ZaatariМашина скорой помощи в Ливане
Машина скорой помощи в Ливане - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© AP Photo / Mohammad Zaatari
Машина скорой помощи в Ливане. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 16 апр — РИА Новости. Израильский беспилотник атаковал гражданскую машину в округе Тира на юге Ливана, один человек погиб, несколько ранены, сообщил во вторник РИА Новости источник с места события.
«
"Израильский беспилотник атаковал автомобиль на трассе Аль-Миджбиль в районе города Айн-Баал в округе Тир на юге Ливана. По предварительным данным, один человек погиб и несколько получили ранения",- рассказал собеседник агентства.
С октября прошлого года после эскалации вооруженного противостояния между "Хезболлах" и израильской армией, ЦАХАЛ неоднократно применял боевые беспилотники для атаки жилых домов и машин на юге Ливана и в пригороде Бейрута. В результате подобных действий жертвами становились, как мирные граждане, так и командиры боевого крыла дивжения "Хезболлах".
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В миреЛиванОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильБейрутХезболла
 
 
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