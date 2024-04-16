https://ria.ru/20240416/livan-1940389979.html

Израильский беспилотник атаковал машину на юге Ливана, сообщил источник

Израильский беспилотник атаковал машину на юге Ливана, сообщил источник - РИА Новости, 16.04.2024

Израильский беспилотник атаковал машину на юге Ливана, сообщил источник

Израильский беспилотник атаковал гражданскую машину в округе Тира на юге Ливана, один человек погиб, несколько ранены, сообщил во вторник РИА Новости источник с РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T15:21

2024-04-16T15:21

2024-04-16T17:28

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БЕЙРУТ, 16 апр — РИА Новости. Израильский беспилотник атаковал гражданскую машину в округе Тира на юге Ливана, один человек погиб, несколько ранены, сообщил во вторник РИА Новости источник с места события."Израильский беспилотник атаковал автомобиль на трассе Аль-Миджбиль в районе города Айн-Баал в округе Тир на юге Ливана. По предварительным данным, один человек погиб и несколько получили ранения",- рассказал собеседник агентства.С октября прошлого года после эскалации вооруженного противостояния между "Хезболлах" и израильской армией, ЦАХАЛ неоднократно применял боевые беспилотники для атаки жилых домов и машин на юге Ливана и в пригороде Бейрута. В результате подобных действий жертвами становились, как мирные граждане, так и командиры боевого крыла дивжения "Хезболлах".

https://ria.ru/20240416/gaza-1940417562.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, бейрут, хезболла