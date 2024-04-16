https://ria.ru/20240416/livan-1940389979.html
Израильский беспилотник атаковал машину на юге Ливана, сообщил источник
Израильский беспилотник атаковал машину на юге Ливана, сообщил источник - РИА Новости, 16.04.2024
Израильский беспилотник атаковал машину на юге Ливана, сообщил источник
Израильский беспилотник атаковал гражданскую машину в округе Тира на юге Ливана, один человек погиб, несколько ранены, сообщил во вторник РИА Новости источник с РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T15:21
2024-04-16T15:21
2024-04-16T17:28
в мире
ливан
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
бейрут
хезболла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863602160_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_baff3a2c9d10e3855c0d185177b89a88.jpg
БЕЙРУТ, 16 апр — РИА Новости. Израильский беспилотник атаковал гражданскую машину в округе Тира на юге Ливана, один человек погиб, несколько ранены, сообщил во вторник РИА Новости источник с места события."Израильский беспилотник атаковал автомобиль на трассе Аль-Миджбиль в районе города Айн-Баал в округе Тир на юге Ливана. По предварительным данным, один человек погиб и несколько получили ранения",- рассказал собеседник агентства.С октября прошлого года после эскалации вооруженного противостояния между "Хезболлах" и израильской армией, ЦАХАЛ неоднократно применял боевые беспилотники для атаки жилых домов и машин на юге Ливана и в пригороде Бейрута. В результате подобных действий жертвами становились, как мирные граждане, так и командиры боевого крыла дивжения "Хезболлах".
https://ria.ru/20240416/gaza-1940417562.html
ливан
израиль
бейрут
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863602160_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7d7b20481f4a9403d2b7930c46152d18.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, бейрут, хезболла
В мире, Ливан, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Бейрут, Хезболла
Израильский беспилотник атаковал машину на юге Ливана, сообщил источник
Израильский БПЛА атаковал машину в округе Тира на юге Ливана, один человек погиб