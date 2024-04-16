https://ria.ru/20240416/lipetsk-1940330839.html
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности - РИА Новости, 16.04.2024
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности
На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности, вблизи границ региона замечены БПЛА, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Игорь... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T11:19
2024-04-16T11:19
2024-04-16T11:22
липецкая область
специальная военная операция на украине
безопасность
игорь артамонов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности, вблизи границ региона замечены БПЛА, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов."Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности. Вблизи границ региона замечены БПЛА. Все силы и средства приведены в повышенную готовность", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, безопасность, игорь артамонов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Липецкая область, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Игорь Артамонов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности
Артамонов: в Липецкой области ввели режим воздушной опасности из-за БПЛА