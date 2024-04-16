https://ria.ru/20240416/lipetsk-1940330839.html

В Липецкой области ввели режим воздушной опасности

В Липецкой области ввели режим воздушной опасности - РИА Новости, 16.04.2024

В Липецкой области ввели режим воздушной опасности

На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности, вблизи границ региона замечены БПЛА, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Игорь... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T11:19

2024-04-16T11:19

2024-04-16T11:22

липецкая область

специальная военная операция на украине

безопасность

игорь артамонов

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности, вблизи границ региона замечены БПЛА, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов."Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности. Вблизи границ региона замечены БПЛА. Все силы и средства приведены в повышенную готовность", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

липецкая область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

липецкая область, безопасность, игорь артамонов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф