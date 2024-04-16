https://ria.ru/20240416/lavrov-1940346249.html
Лавров проводит заседание Генерального совета партии "Единая Россия"
Лавров проводит заседание Генерального совета партии "Единая Россия" - РИА Новости, 16.04.2024
Лавров проводит заседание Генерального совета партии "Единая Россия"
Глава МИД России Сергей Лавров проводит заседание Генерального совета партии "Единая Россия". РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T15:03
2024-04-16T15:03
2024-04-16T15:04
политика
единая россия
россия
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Глава МИД России Сергей Лавров проводит заседание Генерального совета партии "Единая Россия".
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4.7
96
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Лавров проводит заседание Генерального совета партии "Единая Россия"
Лавров проводит заседание Генерального совета партии "Единая Россия"
2024-04-16T15:03
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PT13M15S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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политика, единая россия, россия, видео
Политика, Единая Россия, Россия
Лавров проводит заседание Генерального совета партии "Единая Россия"
Глава МИД России Сергей Лавров проводит заседание Генерального совета партии "Единая Россия".
2024-04-16T15:03
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PT13M15S
Глава МИД России Сергей Лавров проводит заседание Генерального совета партии "Единая Россия".