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Лавров проводит заседание Генерального совета партии "Единая Россия" - РИА Новости, 16.04.2024
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15:03 16.04.2024 (обновлено: 15:04 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/lavrov-1940346249.html
Лавров проводит заседание Генерального совета партии "Единая Россия"
Лавров проводит заседание Генерального совета партии "Единая Россия" - РИА Новости, 16.04.2024
Лавров проводит заседание Генерального совета партии "Единая Россия"
Глава МИД России Сергей Лавров проводит заседание Генерального совета партии "Единая Россия". РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T15:03
2024-04-16T15:04
политика
единая россия
россия
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Глава МИД России Сергей Лавров проводит заседание Генерального совета партии "Единая Россия".
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353
60
353
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Лавров проводит заседание Генерального совета партии "Единая Россия"
Лавров проводит заседание Генерального совета партии "Единая Россия"
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политика, единая россия, россия, видео
Политика, Единая Россия, Россия
Лавров проводит заседание Генерального совета партии "Единая Россия"
Глава МИД России Сергей Лавров проводит заседание Генерального совета партии "Единая Россия".
2024-04-16T15:03
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Лавров проводит заседание Генерального совета партии "Единая Россия"

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Глава МИД России Сергей Лавров проводит заседание Генерального совета партии "Единая Россия".
 
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