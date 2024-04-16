Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 752 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся с утра на 10 см и достиг 752 см
© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанкРека Тобол в районе улицы Кремлева города Курган
Река Тобол в районе улицы Кремлева города Курган
ЧЕЛЯБИНСК, 16 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 16.00 (14.00 мск) вторника, поднялся за утро на 10 сантиметров и достиг 752 сантиметров, сообщила горадминистрация.
Как сообщала горадминистрация, на 08.00 (06.00 мск) понедельника уровень воды вырос до 631 сантиметра, на 08.00 (06.00 мск) вторника - до 742 сантиметров. Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Превышение уровнем воды отметок неблагоприятного явления - 700 сантиметров – достигнуто, опасные явления наступают при 850 сантиметрах.
По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 16.00 (14.00 мск) вторника уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 752 сантиметра.
Правительство региона напоминает, что гидрометцентр предупредил об ухудшении погоды: во вторник по прогнозу в регионе ожидаются осадки до 14 мм за сутки, а также ветер южного направления до 14 м/сек, что будет способствовать ускорению течения воды в сторону Кургана.
В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.
По данным ГУМЧС, по состоянию на 16 апреля, остаются подтопленными в 6 муниципальных округах 305 жилых домов и 685 приусадебных участков. В регионе эвакуировано более 13 тысяч человек, развернуто 16 пунктов временного размещения.