https://ria.ru/20240416/kurgan-1940376578.html

Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 752 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 752 сантиметров - РИА Новости, 16.04.2024

Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 752 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 16.00 (14.00 мск) вторника, поднялся за утро на 10 сантиметров и достиг 752 сантиметров, сообщила... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T14:29

2024-04-16T14:29

2024-04-16T15:00

курган

тобол (река)

происшествия

наводнения в россии — 2024

курганская область

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ЧЕЛЯБИНСК, 16 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 16.00 (14.00 мск) вторника, поднялся за утро на 10 сантиметров и достиг 752 сантиметров, сообщила горадминистрация.Как сообщала горадминистрация, на 08.00 (06.00 мск) понедельника уровень воды вырос до 631 сантиметра, на 08.00 (06.00 мск) вторника - до 742 сантиметров. Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Превышение уровнем воды отметок неблагоприятного явления - 700 сантиметров – достигнуто, опасные явления наступают при 850 сантиметрах.По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 16.00 (14.00 мск) вторника уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 752 сантиметра.Правительство региона напоминает, что гидрометцентр предупредил об ухудшении погоды: во вторник по прогнозу в регионе ожидаются осадки до 14 мм за сутки, а также ветер южного направления до 14 м/сек, что будет способствовать ускорению течения воды в сторону Кургана.В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.По данным ГУМЧС, по состоянию на 16 апреля, остаются подтопленными в 6 муниципальных округах 305 жилых домов и 685 приусадебных участков. В регионе эвакуировано более 13 тысяч человек, развернуто 16 пунктов временного размещения.

https://ria.ru/20240416/kurgan-1940304994.html

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курганская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курган, тобол (река), происшествия, наводнения в россии — 2024, курганская область