https://ria.ru/20240416/kurgan-1940359985.html

Более 500 полицейских патрулируют Курган во избежание мародерства

Более 500 полицейских патрулируют Курган во избежание мародерства - РИА Новости, 16.04.2024

Более 500 полицейских патрулируют Курган во избежание мародерства

Курган разбит на квадраты, которые патрулируют более 500 полицейских во избежание мародерства, сообщил журналистам губернатор Курганской области Вадим Шумков. РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T13:22

2024-04-16T13:22

2024-04-16T13:22

происшествия

курганская область

россия

вадим шумков

наводнения в россии — 2024

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КУРГАН, 16 апр - РИА Новости. Курган разбит на квадраты, которые патрулируют более 500 полицейских во избежание мародерства, сообщил журналистам губернатор Курганской области Вадим Шумков. "Начальник УВД разбил город на квадраты, охраняемые патрулями, более 500 сотрудников задействованы. Мы дали ещё 150 своих ребят, которые спортом занимаются... чтобы не было мародерства ", - сказал Шумков. В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек. По данным ГУМЧС, по состоянию на 16 апреля, остаются затопленными в шести муниципальных округах 305 жилых домов и 685 приусадебных участков.

https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html

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происшествия, курганская область, россия, вадим шумков, наводнения в россии — 2024