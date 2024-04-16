https://ria.ru/20240416/kurgan-1940359985.html
Более 500 полицейских патрулируют Курган во избежание мародерства
Более 500 полицейских патрулируют Курган во избежание мародерства - РИА Новости, 16.04.2024
Более 500 полицейских патрулируют Курган во избежание мародерства
Курган разбит на квадраты, которые патрулируют более 500 полицейских во избежание мародерства, сообщил журналистам губернатор Курганской области Вадим Шумков. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T13:22
2024-04-16T13:22
2024-04-16T13:22
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КУРГАН, 16 апр - РИА Новости. Курган разбит на квадраты, которые патрулируют более 500 полицейских во избежание мародерства, сообщил журналистам губернатор Курганской области Вадим Шумков. "Начальник УВД разбил город на квадраты, охраняемые патрулями, более 500 сотрудников задействованы. Мы дали ещё 150 своих ребят, которые спортом занимаются... чтобы не было мародерства ", - сказал Шумков. В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек. По данным ГУМЧС, по состоянию на 16 апреля, остаются затопленными в шести муниципальных округах 305 жилых домов и 685 приусадебных участков.
https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html
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происшествия, курганская область, россия, вадим шумков, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Курганская область, Россия, Вадим Шумков, Наводнения в России — 2024
Более 500 полицейских патрулируют Курган во избежание мародерства
Шумков: Курган разбили на квадраты, которые патрулируют более 500 полицейских
КУРГАН, 16 апр - РИА Новости. Курган разбит на квадраты, которые патрулируют более 500 полицейских во избежание мародерства, сообщил журналистам губернатор Курганской области Вадим Шумков.
"Начальник УВД разбил город на квадраты, охраняемые патрулями, более 500 сотрудников задействованы. Мы дали ещё 150 своих ребят, которые спортом занимаются... чтобы не было мародерства ", - сказал Шумков.
В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.
По данным ГУМЧС, по состоянию на 16 апреля, остаются затопленными в шести муниципальных округах 305 жилых домов и 685 приусадебных участков.