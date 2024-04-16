https://ria.ru/20240416/kurgan-1940351931.html

Курганский губернатор рассказал, почему жители не эвакуируются с территорий

Курганский губернатор рассказал, почему жители не эвакуируются с территорий - РИА Новости, 16.04.2024

Курганский губернатор рассказал, почему жители не эвакуируются с территорий

Жители Кургана не эвакуируются с затопленных территорий из-за того, что не верят в серьезность угрозы, сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков. РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T12:52

2024-04-16T12:52

2024-04-16T13:37

курган

наводнения в россии — 2024

происшествия

курганская область

россия

александр куренков (мчс)

вадим шумков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940255663_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8c7581a95d7154a1ded90709f6223aaf.jpg

КУРГАН, 16 апр - РИА Новости. Жители Кургана не эвакуируются с затопленных территорий из-за того, что не верят в серьезность угрозы, сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.Во время осмотра дамбы в Кургане министр МЧС России Александр Куренков поинтересовался у Шумкова, почему жители города не эвакуируются с затопленных территорий."Неверие. Многие говорят, что было похожее в 2016 году, но не страшно, в 1994 году было страшно, но пережили. Но сейчас другое! Одновременно два водохранилища сбросили 1,3 миллиарда кубов, и эта вода катится сюда", - ответил Шумков.Он добавил, что людей постоянно предупреждают об опасности, в городе каждые два часа звучат сирены, жителям приходят от пяти до семи СМС-сообщения от экстренных служб.

курган

курганская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курган, наводнения в россии — 2024, происшествия, курганская область, россия, александр куренков (мчс), вадим шумков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)