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Жителей левобережья Кургана призвали немедленно эвакуироваться - РИА Новости, 16.04.2024
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10:25 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/kurgan-1940321565.html
Жителей левобережья Кургана призвали немедленно эвакуироваться
Жителей левобережья Кургана призвали немедленно эвакуироваться - РИА Новости, 16.04.2024
Жителей левобережья Кургана призвали немедленно эвакуироваться
Жителям левобережья Кургана, проживающим до защитной дамбы, необходимо немедленно эвакуироваться, говорится в смс-рассылке экстренных служб. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T10:25
2024-04-16T10:25
происшествия
курган
тобол (река)
курганская область
наводнения в россии — 2024
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КУРГАН, 16 апр - РИА Новости. Жителям левобережья Кургана, проживающим до защитной дамбы, необходимо немедленно эвакуироваться, говорится в смс-рассылке экстренных служб. Как сообщало правительство региона, уровень воды в Тоболе продолжает расти, в сторону Кургана идет колоссальный объем воды. Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Превышение уровнем воды отметок неблагоприятного явления - 700 см - достигнуто, опасные явления наступают при 850 см. "Жители мкр, СНТ, ДНТ на левобережной стороне Кургана до защитной дамбы, немедленно эвакуируйтесь! Вода в Тоболе прибывает! Тел. 112", - говорится в сообщении. В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек. По данным ГУМЧС, по состоянию на 16 апреля, остаются затопленными в 6 муниципальных округах 305 жилых домов и 685 приусадебных участков.
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происшествия, курган, тобол (река), курганская область, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Курган, Тобол (река), Курганская область, Наводнения в России — 2024
Жителей левобережья Кургана призвали немедленно эвакуироваться

Жителей левобережья Кургана, проживающих до дамбы, призвали эвакуироваться

© Фото : Город Курган/ВКонтактеПоследствия паводка в Кургане
Последствия паводка в Кургане - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© Фото : Город Курган/ВКонтакте
Последствия паводка в Кургане
Читать ria.ru в
КУРГАН, 16 апр - РИА Новости. Жителям левобережья Кургана, проживающим до защитной дамбы, необходимо немедленно эвакуироваться, говорится в смс-рассылке экстренных служб.
Как сообщало правительство региона, уровень воды в Тоболе продолжает расти, в сторону Кургана идет колоссальный объем воды. Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Превышение уровнем воды отметок неблагоприятного явления - 700 см - достигнуто, опасные явления наступают при 850 см.
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"Жители мкр, СНТ, ДНТ на левобережной стороне Кургана до защитной дамбы, немедленно эвакуируйтесь! Вода в Тоболе прибывает! Тел. 112", - говорится в сообщении.
В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.
По данным ГУМЧС, по состоянию на 16 апреля, остаются затопленными в 6 муниципальных округах 305 жилых домов и 685 приусадебных участков.
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ПроисшествияКурганТобол (река)Курганская областьНаводнения в России — 2024
 
 
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