https://ria.ru/20240416/kurgan-1940321278.html

Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся до 748 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся до 748 сантиметров - РИА Новости, 16.04.2024

Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся до 748 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 12.00 (10.00 мск) вторника, поднялся за утро на шесть сантиметров и достиг 748 сантиметров, сообщила... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T10:22

2024-04-16T10:22

2024-04-16T10:40

наводнения в россии — 2024

тобол (река)

курган

курганская область

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940243774_0:0:3474:1954_1920x0_80_0_0_2b10ade6a2bc4b3db16bdab48c3c6685.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 16 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 12.00 (10.00 мск) вторника, поднялся за утро на шесть сантиметров и достиг 748 сантиметров, сообщила горадминистрация.Как сообщала горадминистрация, на 08.00 (06.00 мск) понедельника уровень воды вырос до 631 сантиметра, на 08.00 (06.00 мск) вторника - до 742 сантиметра. Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Превышение уровнем воды отметок неблагоприятного явления - 700 сантиметров – достигнуто, опасные явления наступают при 850 сантиметров.По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 12.00 (10.00 мск) вторника уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 748 сантиметров.В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.По данным ГУМЧС, по состоянию на 16 апреля остаются подтопленными в шести муниципальных округах 305 жилых домов и 685 приусадебных участков.

https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html

тобол (река)

курган

курганская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

наводнения в россии — 2024, тобол (река), курган, курганская область, происшествия