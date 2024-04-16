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Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся до 748 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся до 748 сантиметров - РИА Новости, 16.04.2024
Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся до 748 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 12.00 (10.00 мск) вторника, поднялся за утро на шесть сантиметров и достиг 748 сантиметров, сообщила... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T10:22
2024-04-16T10:22
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наводнения в россии — 2024
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 12.00 (10.00 мск) вторника, поднялся за утро на шесть сантиметров и достиг 748 сантиметров, сообщила горадминистрация.Как сообщала горадминистрация, на 08.00 (06.00 мск) понедельника уровень воды вырос до 631 сантиметра, на 08.00 (06.00 мск) вторника - до 742 сантиметра. Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Превышение уровнем воды отметок неблагоприятного явления - 700 сантиметров – достигнуто, опасные явления наступают при 850 сантиметров.По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 12.00 (10.00 мск) вторника уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 748 сантиметров.В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.По данным ГУМЧС, по состоянию на 16 апреля остаются подтопленными в шести муниципальных округах 305 жилых домов и 685 приусадебных участков.
https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html
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наводнения в россии — 2024, тобол (река), курган, курганская область, происшествия
Наводнения в России — 2024, Тобол (река), Курган, Курганская область, Происшествия
Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся до 748 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся за 4 часа на 6 см и достиг 748 см