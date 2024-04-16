https://ria.ru/20240416/kurgan-1940304994.html
В Кургане закрыли движение по шоссе Тюнина из-за затопления
В Кургане закрыли движение по шоссе Тюнина из-за затопления - РИА Новости, 16.04.2024
В Кургане закрыли движение по шоссе Тюнина из-за затопления
Движение легкового, грузового и пассажирского транспорта закрыто по шоссе Тюнина в Кургане из-за его затопления, сообщил ОГИБДД УМВД России по Кургану в... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T08:49
2024-04-16T08:49
2024-04-16T08:50
происшествия
курган
россия
тобол (река)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 апр – РИА Новости. Движение легкового, грузового и пассажирского транспорта закрыто по шоссе Тюнина в Кургане из-за его затопления, сообщил ОГИБДД УМВД России по Кургану в Telegram-канале. Ранее сообщалось, что шоссе Тюнина закрывается с 07.30 (05.30 мск) вторника для движения легкового транспорта. По данным на 10.00 (08.00 мск) вторника, уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 745 сантиметров. "Шоссе Тюнина для движения пассажирского транспорта и большегрузов закрыто", - говорится в сообщении. В пресс-службе горадминистрации РИА Новости пояснили, что шоссе соединяет центральную часть города с микрорайонами Увал, Тополя, Теплый Стан. В настоящее время есть возможность объездного пути - через Ботаническое шоссе, поселок Керамзитный и Омский мост, уточнили в пресс-службе. Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Превышение уровнем воды отметок неблагоприятного явления - 700 сантиметров – достигнуто, опасные явления наступают при 850 сантиметров. В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек. По данным ГУМЧС, по состоянию на 16 апреля, остаются затопленными в шести муниципальных округах 305 жилых домов и 685 приусадебных участков.
https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, курган, россия, тобол (река), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, курганская область
Происшествия, Курган, Россия, Тобол (река), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024, Курганская область
В Кургане закрыли движение по шоссе Тюнина из-за затопления
ГИБДД в Кургане закрыла шоссе Тюнина для легкового транспорта из-за затопления