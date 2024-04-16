Рейтинг@Mail.ru
В Кургане закрыли движение по шоссе Тюнина из-за затопления - РИА Новости, 16.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:49 16.04.2024 (обновлено: 08:50 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/kurgan-1940304994.html
В Кургане закрыли движение по шоссе Тюнина из-за затопления
В Кургане закрыли движение по шоссе Тюнина из-за затопления - РИА Новости, 16.04.2024
В Кургане закрыли движение по шоссе Тюнина из-за затопления
Движение легкового, грузового и пассажирского транспорта закрыто по шоссе Тюнина в Кургане из-за его затопления, сообщил ОГИБДД УМВД России по Кургану в... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T08:49
2024-04-16T08:50
происшествия
курган
россия
тобол (река)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
курганская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940189608_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_7096c67d9f2ac9bc22bcecd4aca9bf27.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 16 апр – РИА Новости. Движение легкового, грузового и пассажирского транспорта закрыто по шоссе Тюнина в Кургане из-за его затопления, сообщил ОГИБДД УМВД России по Кургану в Telegram-канале. Ранее сообщалось, что шоссе Тюнина закрывается с 07.30 (05.30 мск) вторника для движения легкового транспорта. По данным на 10.00 (08.00 мск) вторника, уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 745 сантиметров. "Шоссе Тюнина для движения пассажирского транспорта и большегрузов закрыто", - говорится в сообщении. В пресс-службе горадминистрации РИА Новости пояснили, что шоссе соединяет центральную часть города с микрорайонами Увал, Тополя, Теплый Стан. В настоящее время есть возможность объездного пути - через Ботаническое шоссе, поселок Керамзитный и Омский мост, уточнили в пресс-службе. Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Превышение уровнем воды отметок неблагоприятного явления - 700 сантиметров – достигнуто, опасные явления наступают при 850 сантиметров. В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек. По данным ГУМЧС, по состоянию на 16 апреля, остаются затопленными в шести муниципальных округах 305 жилых домов и 685 приусадебных участков.
https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html
курган
россия
тобол (река)
курганская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940189608_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_32d6fb64eb7cfa19a80cb2eccce2de07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, курган, россия, тобол (река), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, курганская область
Происшествия, Курган, Россия, Тобол (река), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024, Курганская область
В Кургане закрыли движение по шоссе Тюнина из-за затопления

ГИБДД в Кургане закрыла шоссе Тюнина для легкового транспорта из-за затопления

© Администрации города КурганРазлив реки Тобол в Курганской области
Разлив реки Тобол в Курганской области
© Администрации города Курган
Разлив реки Тобол в Курганской области
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 16 апр – РИА Новости. Движение легкового, грузового и пассажирского транспорта закрыто по шоссе Тюнина в Кургане из-за его затопления, сообщил ОГИБДД УМВД России по Кургану в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что шоссе Тюнина закрывается с 07.30 (05.30 мск) вторника для движения легкового транспорта. По данным на 10.00 (08.00 мск) вторника, уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 745 сантиметров.
Люди в очереди за водой - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
"Это лишь начало". Что рассказывают пострадавшие от наводнения
Вчера, 08:00
"Шоссе Тюнина для движения пассажирского транспорта и большегрузов закрыто", - говорится в сообщении.
В пресс-службе горадминистрации РИА Новости пояснили, что шоссе соединяет центральную часть города с микрорайонами Увал, Тополя, Теплый Стан. В настоящее время есть возможность объездного пути - через Ботаническое шоссе, поселок Керамзитный и Омский мост, уточнили в пресс-службе.
Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Превышение уровнем воды отметок неблагоприятного явления - 700 сантиметров – достигнуто, опасные явления наступают при 850 сантиметров.
В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.
По данным ГУМЧС, по состоянию на 16 апреля, остаются затопленными в шести муниципальных округах 305 жилых домов и 685 приусадебных участков.
Весенние паводки в Курганской области: какие районы в зоне риска
9 апреля, 21:15
Инфографика
Весенние паводки в Курганской области: какие районы в зоне рискаПосмотреть
 
ПроисшествияКурганРоссияТобол (река)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024Курганская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала