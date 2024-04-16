https://ria.ru/20240416/kurenkov-1940392969.html

Весеннее половодье побило рекорды многих десятилетий, заявил Куренков

Весеннее половодье побило рекорды многих десятилетий, заявил Куренков - РИА Новости, 16.04.2024

Весеннее половодье побило рекорды многих десятилетий, заявил Куренков

Глава МЧС России Александр Куренков заявил, что весеннее половодье в 2024 году побило рекорды многих десятилетий. РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T15:30

2024-04-16T15:30

2024-04-16T16:32

россия

курганская область

александр куренков (мчс)

наводнения в россии — 2024

происшествия

вадим шумков

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков заявил, что весеннее половодье в 2024 году побило рекорды многих десятилетий. Глава МЧС России вместе с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым посетили защитную дамбу для оценки состояния гидротехнического сооружения и проверили ход работ по ее усилению. "Необходимо оповещать жителей о надвигающейся беде. В этом году паводки рекордные за многие десятилетия. Нужно заранее эвакуировать людей и оказать адресную поддержку. Особое внимание маломобильным, пенсионерам, детям и одиноким гражданам", - отметил министр. В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.

https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html

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россия, курганская область, александр куренков (мчс), наводнения в россии — 2024, происшествия, вадим шумков