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Весеннее половодье побило рекорды многих десятилетий, заявил Куренков - РИА Новости, 16.04.2024
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15:30 16.04.2024 (обновлено: 16:32 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/kurenkov-1940392969.html
Весеннее половодье побило рекорды многих десятилетий, заявил Куренков
Весеннее половодье побило рекорды многих десятилетий, заявил Куренков - РИА Новости, 16.04.2024
Весеннее половодье побило рекорды многих десятилетий, заявил Куренков
Глава МЧС России Александр Куренков заявил, что весеннее половодье в 2024 году побило рекорды многих десятилетий. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T15:30
2024-04-16T16:32
россия
курганская область
александр куренков (мчс)
наводнения в россии — 2024
происшествия
вадим шумков
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков заявил, что весеннее половодье в 2024 году побило рекорды многих десятилетий. Глава МЧС России вместе с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым посетили защитную дамбу для оценки состояния гидротехнического сооружения и проверили ход работ по ее усилению. "Необходимо оповещать жителей о надвигающейся беде. В этом году паводки рекордные за многие десятилетия. Нужно заранее эвакуировать людей и оказать адресную поддержку. Особое внимание маломобильным, пенсионерам, детям и одиноким гражданам", - отметил министр. В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.
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россия
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россия, курганская область, александр куренков (мчс), наводнения в россии — 2024, происшествия, вадим шумков
Россия, Курганская область, Александр Куренков (МЧС), Наводнения в России — 2024, Происшествия, Вадим Шумков
Весеннее половодье побило рекорды многих десятилетий, заявил Куренков

Куренков: весеннее половодье в 2024 году побило рекорды многих десятилетий

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПаводок в Оренбурге
Паводок в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Паводок в Оренбурге
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков заявил, что весеннее половодье в 2024 году побило рекорды многих десятилетий.
Глава МЧС России вместе с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым посетили защитную дамбу для оценки состояния гидротехнического сооружения и проверили ход работ по ее усилению.
Последствия паводков в Оренбургской области
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Регионы Южного Урала в этом году столкнулись с небывалым паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области.

Местные жители эвакуируются из микрорайона Форштадт в Оренбурге

Регионы Южного Урала в этом году столкнулись с небывалым паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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1 из 13
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил десять метров.

Знак, предупреждающий о приближении к затопленному мосту в Оренбургской области

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил десять метров.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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2 из 13
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Местные жители эвакуируются из микрорайона Форштадт.

Местные жители эвакуируются из микрорайона Форштадт в Оренбурге

Местные жители эвакуируются из микрорайона Форштадт.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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3 из 13
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

В областном центре подобного паводка не было более 30 лет.

Местные жители на затопленной улице в микрорайоне Форштадт в Оренбурге

В областном центре подобного паводка не было более 30 лет.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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4 из 13
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

По оценке правительства области, ущерб от наводнения может составить 21 миллиард рублей.

Подтопленные садовые товарищества в районе озера Старица под Оренбургом

По оценке правительства области, ущерб от наводнения может составить 21 миллиард рублей.

© РИА Новости
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5 из 13
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

В Орске, как сообщили власти, планируется построить новую дамбу большей мощности.

Местный житель в микрорайоне Заречный в Оренбурге

В Орске, как сообщили власти, планируется построить новую дамбу большей мощности.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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6 из 13
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Участки, куда приходит вода, отключаются от электроснабжения и газа.

Подтопления в поселке Кузнечный под Оренбургом. В населенном пункте объявлена эвакуация

Участки, куда приходит вода, отключаются от электроснабжения и газа.

© РИА Новости
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7 из 13
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Также, по данным региональных властей, в области закрыто для движения транспортных средств 38 мостовых сооружения. Движение по федеральным автодорогам осуществляется без ограничений.

Знак на перекрытой в связи паводковой ситуацией дороге в Оренбургской области

Также, по данным региональных властей, в области закрыто для движения транспортных средств 38 мостовых сооружения. Движение по федеральным автодорогам осуществляется без ограничений.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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8 из 13
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.

Местные жители эвакуируются из микрорайона Форштадт в Оренбурге

В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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9 из 13
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.

Мужчина эвакуирует кошку из затопленного дома в микрорайоне Форштадт в Оренбурге

МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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10 из 13
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В пунктах временного размещения в регионе остаются более 1000 человек.

Жители ТСН Ивановское под Оренбургом поставили палатку на крыше своего строящегося дома

В пунктах временного размещения в регионе остаются более 1000 человек.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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11 из 13
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Площади учебных заведений используются для приема гуманитарной помощи, в первую очередь воды. В одной из школ емкостями с водой заполнен весь спортивный зал.

Затопленные жилые дома в микрорайоне Ситцовка в Оренбурге

Площади учебных заведений используются для приема гуманитарной помощи, в первую очередь воды. В одной из школ емкостями с водой заполнен весь спортивный зал.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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12 из 13
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Региональное отделение Российского Красного Креста в Оренбурге собрало более 15 миллионов рублей на оказание помощи пострадавшим от паводков.

Житель вывозит технику на лодке из затопленного дома в ТСН Ивановское под Оренбургом

Региональное отделение Российского Красного Креста в Оренбурге собрало более 15 миллионов рублей на оказание помощи пострадавшим от паводков.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
13 из 13

Регионы Южного Урала в этом году столкнулись с небывалым паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
1 из 13

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил десять метров.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
2 из 13

Местные жители эвакуируются из микрорайона Форштадт.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
3 из 13

В областном центре подобного паводка не было более 30 лет.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
4 из 13

По оценке правительства области, ущерб от наводнения может составить 21 миллиард рублей.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 13

В Орске, как сообщили власти, планируется построить новую дамбу большей мощности.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
6 из 13

Участки, куда приходит вода, отключаются от электроснабжения и газа.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 13

Также, по данным региональных властей, в области закрыто для движения транспортных средств 38 мостовых сооружения. Движение по федеральным автодорогам осуществляется без ограничений.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
8 из 13

В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
9 из 13

МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
10 из 13

В пунктах временного размещения в регионе остаются более 1000 человек.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
11 из 13

Площади учебных заведений используются для приема гуманитарной помощи, в первую очередь воды. В одной из школ емкостями с водой заполнен весь спортивный зал.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
12 из 13

Региональное отделение Российского Красного Креста в Оренбурге собрало более 15 миллионов рублей на оказание помощи пострадавшим от паводков.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
13 из 13
"Необходимо оповещать жителей о надвигающейся беде. В этом году паводки рекордные за многие десятилетия. Нужно заранее эвакуировать людей и оказать адресную поддержку. Особое внимание маломобильным, пенсионерам, детям и одиноким гражданам", - отметил министр.
В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.
Весенние паводки в России: где самая тяжелая ситуация
Весенние паводки в России: где самая тяжелая ситуация
3 апреля, 19:17
 
РоссияКурганская областьАлександр Куренков (МЧС)Наводнения в России — 2024ПроисшествияВадим Шумков
 
 
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