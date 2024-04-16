https://ria.ru/20240416/kredit-1940383475.html
В Подмосковье жену бойца СВО убедили взять кредит на "секретную миссию"
В Подмосковье жену бойца СВО убедили взять кредит на "секретную миссию" - РИА Новости, 16.04.2024
В Подмосковье жену бойца СВО убедили взять кредит на "секретную миссию"
Телефонные мошенники убедили жительницу Подмосковья под предлогом "сверхсекретной миссии спецслужб" оформить кредит на 1,5 миллиона рублей, ее разыскали в... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T14:56
2024-04-16T14:56
2024-04-16T15:04
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Телефонные мошенники убедили жительницу Подмосковья под предлогом "сверхсекретной миссии спецслужб" оформить кредит на 1,5 миллиона рублей, ее разыскали в банке, где она собиралась взять второй кредит, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Утром во вторник в Telegram-канале "Русская Община ZOV" появился пост о том, что супругу участника СВО якобы похитили злоумышленники в Подмосковье. "Предварительно установлено, что преступники связались с женщиной по телефону и вчера убедили ее оформить кредит. Женщина получила в банке 1,5 миллиона рублей. В настоящее время женщина найдена, ей оказывается помощь. С ее слов, мошенники утверждали, что взять кредит - сверхсекретная миссия по заданию спецслужб", - рассказал собеседник агентства. Он добавил, что женщину нашли сегодня в одном из подмосковных банков, где она намеревалась оформить второй кредит.
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происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье жену бойца СВО убедили взять кредит на "секретную миссию"
В Подмосковье мошенники убедили жену бойца СВО взять кредит на 1,5 млн руб
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Телефонные мошенники убедили жительницу Подмосковья под предлогом "сверхсекретной миссии спецслужб" оформить кредит на 1,5 миллиона рублей, ее разыскали в банке, где она собиралась взять второй кредит, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Утром во вторник в Telegram-канале "Русская Община ZOV" появился пост о том, что супругу участника СВО якобы похитили злоумышленники в Подмосковье.
"Предварительно установлено, что преступники связались с женщиной по телефону и вчера убедили ее оформить кредит. Женщина получила в банке 1,5 миллиона рублей. В настоящее время женщина найдена, ей оказывается помощь. С ее слов, мошенники утверждали, что взять кредит - сверхсекретная миссия по заданию спецслужб", - рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что женщину нашли сегодня в одном из подмосковных банков, где она намеревалась оформить второй кредит.