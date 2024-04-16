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В Москве за неделю госпитализировали 230 человек с COVID-19 - РИА Новости, 16.04.2024
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11:19 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/koronavirus-1940330927.html
В Москве за неделю госпитализировали 230 человек с COVID-19
В Москве за неделю госпитализировали 230 человек с COVID-19 - РИА Новости, 16.04.2024
В Москве за неделю госпитализировали 230 человек с COVID-19
С 8 по 14 апреля в Москве выявлен 2461 случай COVID-19, умерли 10 человек, следует из данных еженедельной сводки федерального штаба по коронавирусу. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T11:19
2024-04-16T11:19
москва
здоровье - общество
коронавирус в россии
распространение коронавируса
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. С 8 по 14 апреля в Москве выявлен 2461 случай COVID-19, умерли 10 человек, следует из данных еженедельной сводки федерального штаба по коронавирусу. "Выявлено случаев за неделю – 2461, госпитализированы 230 человек, выздоровели 3008 человек, 10 человек умерли", - говорится в сводке по столице.
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москва, здоровье - общество, коронавирус в россии, распространение коронавируса
Москва, Здоровье - Общество, Коронавирус в России, Распространение коронавируса
В Москве за неделю госпитализировали 230 человек с COVID-19

В Москве за неделю выявили 2461 новый случай COVID-19, умерли 10 человек

© РИА Новости / Кирилл БрагаМедицинские работники в инфекционной больнице
Медицинские работники в инфекционной больнице - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
Медицинские работники в инфекционной больнице. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. С 8 по 14 апреля в Москве выявлен 2461 случай COVID-19, умерли 10 человек, следует из данных еженедельной сводки федерального штаба по коронавирусу.
"Выявлено случаев за неделю – 2461, госпитализированы 230 человек, выздоровели 3008 человек, 10 человек умерли", - говорится в сводке по столице.
Медицинский работник набирает в шприц компонент вакцины - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
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6 марта, 20:22
 
МоскваЗдоровье - ОбществоКоронавирус в РоссииРаспространение коронавируса
 
 
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