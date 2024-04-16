https://ria.ru/20240416/koronavirus-1940330927.html

В Москве за неделю госпитализировали 230 человек с COVID-19

В Москве за неделю госпитализировали 230 человек с COVID-19 - РИА Новости, 16.04.2024

В Москве за неделю госпитализировали 230 человек с COVID-19

С 8 по 14 апреля в Москве выявлен 2461 случай COVID-19, умерли 10 человек, следует из данных еженедельной сводки федерального штаба по коронавирусу. РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T11:19

2024-04-16T11:19

2024-04-16T11:19

москва

здоровье - общество

коронавирус в россии

распространение коронавируса

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. С 8 по 14 апреля в Москве выявлен 2461 случай COVID-19, умерли 10 человек, следует из данных еженедельной сводки федерального штаба по коронавирусу. "Выявлено случаев за неделю – 2461, госпитализированы 230 человек, выздоровели 3008 человек, 10 человек умерли", - говорится в сводке по столице.

https://ria.ru/20240306/privivka-1931578964.html

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москва, здоровье - общество, коронавирус в россии, распространение коронавируса