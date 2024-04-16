https://ria.ru/20240416/koronavirus-1940330060.html

В России заболеваемость COVID-19 снизилась на 9,7 процента за неделю

В России заболеваемость COVID-19 снизилась на 9,7 процента за неделю - РИА Новости, 16.04.2024

В России заболеваемость COVID-19 снизилась на 9,7 процента за неделю

Заболеваемость COVID-19 за последнюю неделю уменьшилась в России на 9,7%, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T11:15

2024-04-16T11:15

2024-04-16T11:15

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Заболеваемость COVID-19 за последнюю неделю уменьшилась в России на 9,7%, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. "Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 12,2 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 9,7%. Увеличение заболеваемости отмечено в 27 субъектах Российской Федерации, в том числе в 10 регионах более чем в среднем по стране", - говорится в сообщении. За последнюю неделю в России были госпитализированы 2472 человека с коронавирусом, что на 9,3% меньше в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 27 субъектах России, в том числе в 15 регионах увеличение более чем в среднем по стране, отметили в оперштабе. Выздоровели за неделю 20 587 человек, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 4,4% меньше в сравнении с предыдущей неделей. Умер за неделю 61 человек, уточнили в оперштабе.

https://ria.ru/20240311/covid-19-1932222657.html

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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, распространение коронавируса