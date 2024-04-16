Рейтинг@Mail.ru
В России заболеваемость COVID-19 снизилась на 9,7 процента за неделю - РИА Новости, 16.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:15 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/koronavirus-1940330060.html
В России заболеваемость COVID-19 снизилась на 9,7 процента за неделю
В России заболеваемость COVID-19 снизилась на 9,7 процента за неделю - РИА Новости, 16.04.2024
В России заболеваемость COVID-19 снизилась на 9,7 процента за неделю
Заболеваемость COVID-19 за последнюю неделю уменьшилась в России на 9,7%, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T11:15
2024-04-16T11:15
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
распространение коронавируса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1934045324_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_18c519f745d3be1666578923681fce5a.jpg
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Заболеваемость COVID-19 за последнюю неделю уменьшилась в России на 9,7%, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. "Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 12,2 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 9,7%. Увеличение заболеваемости отмечено в 27 субъектах Российской Федерации, в том числе в 10 регионах более чем в среднем по стране", - говорится в сообщении. За последнюю неделю в России были госпитализированы 2472 человека с коронавирусом, что на 9,3% меньше в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 27 субъектах России, в том числе в 15 регионах увеличение более чем в среднем по стране, отметили в оперштабе. Выздоровели за неделю 20 587 человек, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 4,4% меньше в сравнении с предыдущей неделей. Умер за неделю 61 человек, уточнили в оперштабе.
https://ria.ru/20240311/covid-19-1932222657.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1934045324_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_dbe3399d2b7c603a66210e1e50c10549.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, распространение коронавируса
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус в России, Распространение коронавируса
В России заболеваемость COVID-19 снизилась на 9,7 процента за неделю

Оперштаб: заболеваемость COVID-19 в России за неделю снизилась на 9,7%

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкМедсестра держит шприц
Медсестра держит шприц - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Медсестра держит шприц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Заболеваемость COVID-19 за последнюю неделю уменьшилась в России на 9,7%, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 12,2 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 9,7%. Увеличение заболеваемости отмечено в 27 субъектах Российской Федерации, в том числе в 10 регионах более чем в среднем по стране", - говорится в сообщении.
За последнюю неделю в России были госпитализированы 2472 человека с коронавирусом, что на 9,3% меньше в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 27 субъектах России, в том числе в 15 регионах увеличение более чем в среднем по стране, отметили в оперштабе.
Выздоровели за неделю 20 587 человек, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 4,4% меньше в сравнении с предыдущей неделей. Умер за неделю 61 человек, уточнили в оперштабе.
Девушка в пункте вакцинации - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
Инфекционист спрогнозировал эволюцию COVID-19
11 марта, 07:34
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус в РоссииРаспространение коронавируса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала