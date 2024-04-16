https://ria.ru/20240416/kontrakty-1940217588.html

Ефимов: 96,4 тысячи контрактов заключили на Портале поставщиков через бота

Ефимов: 96,4 тысячи контрактов заключили на Портале поставщиков через бота - РИА Новости, 16.04.2024

Ефимов: 96,4 тысячи контрактов заключили на Портале поставщиков через бота

С осени 2022 года – старта работы торгового бота на Портале поставщиков Москвы – было заключено свыше 96 тысяч контрактов с его помощью, заявил заместитель мэра РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T09:06

2024-04-16T09:06

2024-04-16T14:27

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

твой бизнес

твой бизнес – новости

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927409135_0:96:2560:1536_1920x0_80_0_0_3e3adeaf868aa196dfd6dd1586fb730e.jpg

МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. С осени 2022 года – старта работы торгового бота на Портале поставщиков Москвы – было заключено свыше 96 тысяч контрактов с его помощью, заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он уточнил, что бот позволяет автоматизировать участие в котировочных сессиях."Сервис значительно упрощает предпринимателям работу на Портале поставщиков и экономит их время, а заказчикам полезен тем, что позволяет поддерживать высокий уровень конкуренции в закупках. За полтора года существования сервиса с его помощью заключено 96,4 тысячи контрактов на 12 миллиардов рублей. Благодаря снижению начальной цены на закупках с применением бота за это время заказчики сэкономили 5,8 миллиарда рублей", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Благодаря торговому боту можно подключить поставщиков из других субъектов РФ. Таким образом расширяется география предпринимательской деятельности, а также растут продажи и заключаются договоры поставок напрямую с городским правительством.Как сообщил глава московского департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, больше всех этим ботом пользуются столичные и подмосковные бизнесмены, которые заключили таким образом 55,6 тысячи и 18,4 тысячи контрактов, соответственно. Также в тройку лидеров входит Пермский край, где было заключено около 2 тысяч контрактов. Петербургские предприниматели с помощью сервиса выиграли 1,8 тысячи мини-аукционов, а предприниматели из Псковской области – 1,3 тысячи.Котировочные сессии – это закупки, которые проходят 3, 6 или 24 часа. В то время, как идет закупка, поставщики конкурируют друг с другом, снижая плавно начальную цену контракта. С помощью таких сделок бизнесмены могут оперативно подписывать договоры и получать прибыль, а заказчикам это помогает покупать товары по приемлемой стоимости.Как сообщили в московском департаменте информационных технологий, торговый бот является серьезным инструментом Портала поставщиков. С помощью этого сервиса бизнесмены могут участвовать сразу в нескольких котировочных сессиях. Для того, чтобы применить в работе торговый бот, бизнесмены перед началом аукциона устанавливают минимальную цену, за которую готовы поставить нужный заказчику товар. Когда сессия начинается, бот сам делает ставки до указанной цены. При этом использование бота не означает гарантированную победу в аукционе. Однако его использование значительно экономит участникам время.Портал поставщиков начал работать 11 лет назад. Он был создан для автоматизации закупок малого объема. Сейчас на платформе работают заказчики из 40 российских субъектов и более 330 тысяч поставщиков со всей России. В каталоге продукции на Портале поставщиков значится 2,6 миллиона уникальных наименований. Каждый день на портале подписывают примерно 1,5 тысячи контрактов.Для поддержки пользователей в субъектах РФ открываются представительства, специалисты которых учат правильной работе на платформе. Кроме того, они отвечают на вопросы заказчиков и поставщиков, а еще устраивают очные встречи, выслушивают предложения и замечания по работе данного сервиса. Для пользователей доступна служба поддержки: 8 800 303–12–34 (бесплатно для звонков из других городов) или оставить обращение на Портале поставщиков.Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта "Цифровая экономика".Ранее Ефимов сообщал, что московские промышленники смогут бесплатно принять участие в онлайн-обучении по искусственному интеллекту в рамках образовательного проекта городского правительства "Московская техническая школа" (МТШ). Он добавил, что данное обучение будет организовано совместно с Национальным исследовательским ядерным университетом "МИФИ" и компанией "СберОбразование".

https://ria.ru/20240415/zemlya-1939707848.html

https://ria.ru/20240415/predpriyatiya-1939708067.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , твой бизнес – новости