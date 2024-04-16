https://ria.ru/20240416/konsultatsii-1940429031.html

Россия и Китай провели консультации по борьбе с международным терроризмом

Россия и Китай провели консультации по борьбе с международным терроризмом - РИА Новости, 16.04.2024

Россия и Китай провели консультации по борьбе с международным терроризмом

Россия и Китай провели 11 апреля консультации в Пекине по вопросам борьбы с международным терроризмом, сообщили в российском МИД. РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T17:38

2024-04-16T17:38

2024-04-16T17:38

россия

китай

пекин

оон

брикс

крокус сити холл

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Россия и Китай провели 11 апреля консультации в Пекине по вопросам борьбы с международным терроризмом, сообщили в российском МИД. "В ходе заседания китайские партнеры выступили с решительным осуждением варварского теракта в "Крокус сити холл" 22 марта, отметив важность совместной борьбы с глобальной террористической угрозой во всех ее формах и проявлениях на основе принципов и норм международного права", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Обсуждения прошли на уровне руководителей профильных департаментов министерств иностранных дел. "Стороны провели обстоятельный обмен мнениями по оценке угроз безопасности, в том числе на Ближнем Востоке, в Центральной Азии и в Афганистане, обсудили планы по активизации российско-китайского профильного взаимодействия по двусторонней линии и в рамках международных организаций, включая ООН, БРИКС и ШОС", - указали в МИД. Кроме того, стороны отметили близость подходов по широкому кругу вопросов контртеррористической повестки, выразили взаимную заинтересованность в дальнейшей работе по обеспечению безопасности на региональном и глобальном уровнях.

https://ria.ru/20240409/delo-1938962195.html

https://ria.ru/20240325/kirgiziya-1935642308.html

россия

китай

пекин

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россия, китай, пекин, оон, брикс, крокус сити холл