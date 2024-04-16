Россия и Китай провели консультации по борьбе с международным терроризмом
Россия и КНР провели в Пекине консультации по борьбе с международным терроризмом
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Российской Федерации и КНР
Государственные флаги Российской Федерации и КНР . Архивное фото
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Россия и Китай провели 11 апреля консультации в Пекине по вопросам борьбы с международным терроризмом, сообщили в российском МИД.
«
"В ходе заседания китайские партнеры выступили с решительным осуждением варварского теракта в "Крокус сити холл" 22 марта, отметив важность совместной борьбы с глобальной террористической угрозой во всех ее формах и проявлениях на основе принципов и норм международного права", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Обсуждения прошли на уровне руководителей профильных департаментов министерств иностранных дел.
«
"Стороны провели обстоятельный обмен мнениями по оценке угроз безопасности, в том числе на Ближнем Востоке, в Центральной Азии и в Афганистане, обсудили планы по активизации российско-китайского профильного взаимодействия по двусторонней линии и в рамках международных организаций, включая ООН, БРИКС и ШОС", - указали в МИД.
Кроме того, стороны отметили близость подходов по широкому кругу вопросов контртеррористической повестки, выразили взаимную заинтересованность в дальнейшей работе по обеспечению безопасности на региональном и глобальном уровнях.
МИД Киргизии предложил России помощь в борьбе с терроризмом
25 марта, 13:20