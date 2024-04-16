https://ria.ru/20240416/konkurs-1940334538.html

Гладков рассказал о победе Белгородской области в конкурсе Минсельхоза РФ

Гладков рассказал о победе Белгородской области в конкурсе Минсельхоза РФ - РИА Новости, 16.04.2024

Гладков рассказал о победе Белгородской области в конкурсе Минсельхоза РФ

Белгородская область во второй раз стала победителем национального органического конкурса, который проводит министерство сельского хозяйства РФ, в номинации по... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T11:32

2024-04-16T11:32

2024-04-16T11:32

белгородская область

вячеслав гладков

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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БЕЛГОРОД, 16 апр – РИА Новости. Белгородская область во второй раз стала победителем национального органического конкурса, который проводит министерство сельского хозяйства РФ, в номинации по поддержке органических производств, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Ежегодно министерство сельского хозяйства РФ проводит национальный органический конкурс. Я очень рад, что в этом году мы стали победителями в номинации "Регион-лидер по поддержке органических производств". Это значит, что те формы поддержки, которые оказывает регион по развитию органических производств, эффективны", - отметил глава региона, слова которого приводит пресс-служба правительства области. Национальный органический конкурс проводится третий год подряд министерством сельского хозяйства РФ и Роскачеством под эгидой Совета Федерации. Если в первом конкурсе 2 года назад участвовал 21 субъект РФ, то в этом году заявки на участие в конкурсе поступили из 52 регионов страны. Белгородская область во второй раз занимает первое место в номинации "Регион - лидер по поддержке органического производства". Как отметили в правительстве региона, производство органической продукции – одно из приоритетных направлений для Белгородской области. В настоящий момент в регионе действующие сертификаты имеют пять производителей органической продукции. "Очень хотелось бы, чтобы таких производств в нашем регионе было как можно больше. Будем стараться это делать. Сейчас в процессе регистрации у нас находится еще порядка 20 предприятий, которые хотят заниматься выращиванием органических продуктов", - подчеркнул губернатор. Ежегодно на территории области проводится День органического производителя. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области оказывает финансовое и нефинансовое содействие в продвижении брендов органической продукции на различных мероприятиях. Так, в 2023 году на Первой Всероссийской ярмарке органических продуктов в Санкт-Петербурге на Манежной площади в рамках Х Невского международного экологического конгресса от Белгородской области была представлена органическая продукция белгородских производителей. Посетители ярмарки познакомились с органическими продуктами, узнали секреты их производства, приняли участие в кулинарных мастер-классах и, конечно же, получили возможность попробовать вкусные и свежие продукты из разных уголков страны.

https://ria.ru/20240415/servis-1940130869.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

вячеслав гладков, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)