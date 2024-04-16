https://ria.ru/20240416/kongress-1940397529.html

В Сириусе пройдет четвертый конгресс молодых ученых

В Сириусе пройдет четвертый конгресс молодых ученых - РИА Новости, 16.04.2024

В Сириусе пройдет четвертый конгресс молодых ученых

Четвертый конгресс молодых ученых запланирован на федеральной территории Сириус в период с 20 по 22 ноября, сообщает фонд "Росконгресс". РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T15:34

2024-04-16T15:34

2024-04-16T15:35

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китай

иран

антон кобяков

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СИРИУС, 16 апр – РИА Новости. Четвертый конгресс молодых ученых запланирован на федеральной территории Сириус в период с 20 по 22 ноября, сообщает фонд "Росконгресс". "Четвертый Конгресс молодых ученых пройдет 20-22 ноября 2024 года на федеральной территории Сириус. Это ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России, объявленного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в 2022 году. Конгресс объединяет ярких лидеров отечественной науки, представителей ведущих научных школ из разных регионов России, научных и образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, представителей бизнеса и госкорпораций, а главное – молодых ученых, победителей конкурсов грантов, студентов и школьников из России и других стран", - следует из сообщения "Росконгресса". Об этом было сказано в ходе заседания межведомственной рабочей группы по подготовке и проведению конгресса молодых ученых. Как отметил в ходе заседания советник президента России, руководитель межведомственной рабочей группы по подготовке и проведению конгресса и мероприятий-спутников координационного комитета Десятилетия науки и технологии в России Антон Кобяков, сегодня перед отечественной наукой стоит ряд задач по развитию собственных конкурентноспособных разработок, при этом немаловажное значение он отводит международному партнерству. Конгресс молодых ученых традиционно проводится на площадке университета "Сириус", расположенного на черноморском побережье. В 2023 году в конгрессе участвовали более пяти тысяч человек из 85 регионов России, включая новые. Среди участвующих также были заявлены 36 иностранных государств, в том числе из Китая, Ирана, Республики Беларусь, Казахстана, Киргизии, Армении, ЮАР, Республики Куба и других стран. Фонд "Росконгресс" выступает организатором научного мероприятия.

https://ria.ru/20240307/sochi-1931653387.html

https://ria.ru/20231207/vyalkin-1914426536.html

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китай

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россия, китай, иран, антон кобяков, владимир путин