https://ria.ru/20240416/kofe-1940305859.html

Гипотоникам посоветовали не отказываться от кофе во время барической пилы

Гипотоникам посоветовали не отказываться от кофе во время барической пилы - РИА Новости, 16.04.2024

Гипотоникам посоветовали не отказываться от кофе во время барической пилы

Гипотоникам лучше не отказываться от утреннего кофе во время барической пилы, заявил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T09:00

2024-04-16T09:00

2024-04-16T11:42

общество

москва

андрей тяжельников

евгений тишковец

погода

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150943/87/1509438730_0:623:5969:3981_1920x0_80_0_0_4907cf877f89e0f5f31dcd22c93225fd.jpg

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Гипотоникам лучше не отказываться от утреннего кофе во время барической пилы, заявил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников."Гипотоникам следует пить больше жидкости, принимать растительные адаптогены при отсутствии противопоказаний и после консультации с врачом. Полезно принять контрастный душ и лучше не отказываться от утреннего кофе. Людям, склонным к повышению артериального давления, стоит, напротив, отказаться от крепкого чая и кофе, исключить соленое, острое, алкоголь", — рассказал врач.По словам Тяжельникова, осложнения во время аномальных перепадов атмосферного давления могут наблюдаться как у гипертоников, так и у гипотоников.Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал РИА Новости, что барическая пила ожидается в Москве на этой неделе, атмосферное давление будет колебаться от 732 до 755 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20240416/samochuvstvie-1940304346.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, андрей тяжельников, евгений тишковец, погода