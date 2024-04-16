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Гипотоникам посоветовали не отказываться от кофе во время барической пилы - РИА Новости, 16.04.2024
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09:00 16.04.2024 (обновлено: 11:42 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/kofe-1940305859.html
Гипотоникам посоветовали не отказываться от кофе во время барической пилы
Гипотоникам посоветовали не отказываться от кофе во время барической пилы - РИА Новости, 16.04.2024
Гипотоникам посоветовали не отказываться от кофе во время барической пилы
Гипотоникам лучше не отказываться от утреннего кофе во время барической пилы, заявил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T09:00
2024-04-16T11:42
общество
москва
андрей тяжельников
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Гипотоникам лучше не отказываться от утреннего кофе во время барической пилы, заявил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников."Гипотоникам следует пить больше жидкости, принимать растительные адаптогены при отсутствии противопоказаний и после консультации с врачом. Полезно принять контрастный душ и лучше не отказываться от утреннего кофе. Людям, склонным к повышению артериального давления, стоит, напротив, отказаться от крепкого чая и кофе, исключить соленое, острое, алкоголь", — рассказал врач.По словам Тяжельникова, осложнения во время аномальных перепадов атмосферного давления могут наблюдаться как у гипертоников, так и у гипотоников.Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал РИА Новости, что барическая пила ожидается в Москве на этой неделе, атмосферное давление будет колебаться от 732 до 755 миллиметров ртутного столба.
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общество, москва, андрей тяжельников, евгений тишковец, погода
Общество, Москва, Андрей Тяжельников, Евгений Тишковец, Погода
Гипотоникам посоветовали не отказываться от кофе во время барической пилы

Врач Тяжельников: гипотоникам не надо отказываться от кофе из-за барической пилы

© Pixabay / StockSnapПриготовление кофе
Приготовление кофе - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© Pixabay / StockSnap
Приготовление кофе. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Гипотоникам лучше не отказываться от утреннего кофе во время барической пилы, заявил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
"Гипотоникам следует пить больше жидкости, принимать растительные адаптогены при отсутствии противопоказаний и после консультации с врачом. Полезно принять контрастный душ и лучше не отказываться от утреннего кофе. Людям, склонным к повышению артериального давления, стоит, напротив, отказаться от крепкого чая и кофе, исключить соленое, острое, алкоголь", — рассказал врач.
По словам Тяжельникова, осложнения во время аномальных перепадов атмосферного давления могут наблюдаться как у гипертоников, так и у гипотоников.
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал РИА Новости, что барическая пила ожидается в Москве на этой неделе, атмосферное давление будет колебаться от 732 до 755 миллиметров ртутного столба.
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