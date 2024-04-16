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Кнайсль призвала Зеленского изменить конституцию Украины - РИА Новости, 16.04.2024
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14:14 16.04.2024 (обновлено: 14:18 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/knaysl-1940373627.html
Кнайсль призвала Зеленского изменить конституцию Украины
Кнайсль призвала Зеленского изменить конституцию Украины - РИА Новости, 16.04.2024
Кнайсль призвала Зеленского изменить конституцию Украины
Владимир Зеленский должен изменить конституцию Украины для завершения конфликта с Россией, публичные переговоры не смогут привести к урегулированию ситуации,... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T14:14
2024-04-16T14:18
россия
украина
москва
владимир зеленский
карин кнайсль
владимир путин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский должен изменить конституцию Украины для завершения конфликта с Россией, публичные переговоры не смогут привести к урегулированию ситуации, считает экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. "Даже если начнутся какие-то переговоры, это не решит проблемы, потому что просто переговоры – они ни к чему не ведут. Для этого должны быть более серьезные основания и работа, а не просто встретились и пообщались. Он (Владимир Зеленский) должен поменять конституцию прежде всего", - сказала Кнайсль на встрече с журналистами в Екатеринбурге. По ее словам, саммит в Швейцарии по урегулированию конфликта также не станет площадкой для принятия важных решений. "Не вижу в этой встрече ничего, что могло бы решить ситуацию на Украине, потому что, если люди действительно хотят решить проблему военных действий, войны, как на Украине, так и на Ближнем Востоке, это не делается на таких саммитах или публичных обсуждениях, которые, по сути, ради фото. Должна идти кропотливая работа снизу и за кулисами, которую не видят и не знают. Еще и Россия не приглашена. То есть никаких действительно важных решений, какой-то значимости не вижу в этом мероприятии", - добавила Кнайсль. Швейцария проведет 15-16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия не будет присутствовать, но ожидаются до 120 глав государств. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России бессмыслен, но надо понять, о какой формуле мира будет идти речь на саммите в Швейцарии. В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией — издал такой указ. Россия же никогда не отказывалась от переговоров, и Путин об этом говорил. В интервью российскому журналисту Павлу Зарубину он также заявил, что не знает, хочет ли Запад мирного урегулирования украинского конфликта, но если да, то в России "готовы к диалогу". Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
https://ria.ru/20240410/plan-1939192807.html
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россия, украина, москва, владимир зеленский, карин кнайсль, владимир путин
Россия, Украина, Москва, Владимир Зеленский, Карин Кнайсль, Владимир Путин
Кнайсль призвала Зеленского изменить конституцию Украины

Кнайсль: Зеленский должен изменить конституцию Украины для решения конфликта

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКарин Кнайсль
Карин Кнайсль - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Карин Кнайсль. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский должен изменить конституцию Украины для завершения конфликта с Россией, публичные переговоры не смогут привести к урегулированию ситуации, считает экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.
«
"Даже если начнутся какие-то переговоры, это не решит проблемы, потому что просто переговоры – они ни к чему не ведут. Для этого должны быть более серьезные основания и работа, а не просто встретились и пообщались. Он (Владимир Зеленский) должен поменять конституцию прежде всего", - сказала Кнайсль на встрече с журналистами в Екатеринбурге.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
Зеленский допустил участие России в обсуждении "мирного плана" по Украине
10 апреля, 19:38
По ее словам, саммит в Швейцарии по урегулированию конфликта также не станет площадкой для принятия важных решений.
"Не вижу в этой встрече ничего, что могло бы решить ситуацию на Украине, потому что, если люди действительно хотят решить проблему военных действий, войны, как на Украине, так и на Ближнем Востоке, это не делается на таких саммитах или публичных обсуждениях, которые, по сути, ради фото. Должна идти кропотливая работа снизу и за кулисами, которую не видят и не знают. Еще и Россия не приглашена. То есть никаких действительно важных решений, какой-то значимости не вижу в этом мероприятии", - добавила Кнайсль.
Швейцария проведет 15-16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия не будет присутствовать, но ожидаются до 120 глав государств. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России бессмыслен, но надо понять, о какой формуле мира будет идти речь на саммите в Швейцарии.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
Зеленский направил приглашение на саммит по Украине Нарендре Моди
10 апреля, 09:50
В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией — издал такой указ. Россия же никогда не отказывалась от переговоров, и Путин об этом говорил. В интервью российскому журналисту Павлу Зарубину он также заявил, что не знает, хочет ли Запад мирного урегулирования украинского конфликта, но если да, то в России "готовы к диалогу".
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
Берн - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
МИД Швейцарии призвал подумать, как пригласить Россию на саммит по Украине
10 апреля, 17:09
 
РоссияУкраинаМоскваВладимир ЗеленскийКарин КнайсльВладимир Путин
 
 
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