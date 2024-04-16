Рейтинг@Mail.ru
В Саратове глава УК стал фигурантом дела о хищении в особо крупном размере - РИА Новости, 16.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:03 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/khischenie-1940385629.html
В Саратове глава УК стал фигурантом дела о хищении в особо крупном размере
В Саратове глава УК стал фигурантом дела о хищении в особо крупном размере - РИА Новости, 16.04.2024
В Саратове глава УК стал фигурантом дела о хищении в особо крупном размере
Следователи в Саратове возбудили уголовное дело в отношении директора управляющей компании, подозреваемого в хищении более 15 миллионов рублей, которые... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T15:03
2024-04-16T15:03
происшествия
россия
саратов
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938635596_0:132:3169:1915_1920x0_80_0_0_5d69f2cd5b54f6bc809855f307ba1505.jpg
САРАТОВ, 16 апр - РИА Новости. Следователи в Саратове возбудили уголовное дело в отношении директора управляющей компании, подозреваемого в хищении более 15 миллионов рублей, которые поступили от жителей многоквартирных домов в качестве платы за содержание и ремонт общедомового имущества, сообщила прокуратура региона в Telegram-канале. "В период с 2019 года по 2021 год директор ООО "Служба эксплуатации" по результатам заключения мнимых сделок с аффилированными организациями, а также путем изъятия наличных денежных средств из кассы общества совершил хищение более 15 миллионов рублей, вверенных ему и поступивших от жителей многоквартирных домов в качестве платы за содержание и ремонт общедомового имущества. Похищенными денежными средствами он распорядился по своему усмотрению. На основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении. Региональное управление СК РФ в Telegram-канале уточняет, что дело возбуждено по части 4 статьи 160 УК РФ "Присвоение в особо крупном размере". Санкции этой статьи предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы. "Следователями СК с подозреваемым проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего и закрепление доказательств. Принимаются меры к возмещению нанесенного преступлением ущерба", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20240212/arest-1926836839.html
россия
саратов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938635596_161:0:2890:2047_1920x0_80_0_0_8ca0f722933c764c57984348284667e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, саратов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Саратов, Следственный комитет России (СК РФ)
В Саратове глава УК стал фигурантом дела о хищении в особо крупном размере

В Саратове главу УК заподозрили в хищении 15 млн рублей

© iStock.com / Vyacheslav TarnavskiyМужчина считает рубли
Мужчина считает рубли - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© iStock.com / Vyacheslav Tarnavskiy
Мужчина считает рубли. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 16 апр - РИА Новости. Следователи в Саратове возбудили уголовное дело в отношении директора управляющей компании, подозреваемого в хищении более 15 миллионов рублей, которые поступили от жителей многоквартирных домов в качестве платы за содержание и ремонт общедомового имущества, сообщила прокуратура региона в Telegram-канале.
"В период с 2019 года по 2021 год директор ООО "Служба эксплуатации" по результатам заключения мнимых сделок с аффилированными организациями, а также путем изъятия наличных денежных средств из кассы общества совершил хищение более 15 миллионов рублей, вверенных ему и поступивших от жителей многоквартирных домов в качестве платы за содержание и ремонт общедомового имущества. Похищенными денежными средствами он распорядился по своему усмотрению. На основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.
Региональное управление СК РФ в Telegram-канале уточняет, что дело возбуждено по части 4 статьи 160 УК РФ "Присвоение в особо крупном размере". Санкции этой статьи предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы.
"Следователями СК с подозреваемым проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего и закрепление доказательств. Принимаются меры к возмещению нанесенного преступлением ущерба", - отмечается в сообщении.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
В Москве арестовали курьеров, похитивших крупную сумму у генерала
12 февраля, 13:30
 
ПроисшествияРоссияСаратовСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала