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В Саратове глава УК стал фигурантом дела о хищении в особо крупном размере
В Саратове глава УК стал фигурантом дела о хищении в особо крупном размере - РИА Новости, 16.04.2024
В Саратове глава УК стал фигурантом дела о хищении в особо крупном размере
Следователи в Саратове возбудили уголовное дело в отношении директора управляющей компании, подозреваемого в хищении более 15 миллионов рублей, которые... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T15:03
2024-04-16T15:03
2024-04-16T15:03
происшествия
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САРАТОВ, 16 апр - РИА Новости. Следователи в Саратове возбудили уголовное дело в отношении директора управляющей компании, подозреваемого в хищении более 15 миллионов рублей, которые поступили от жителей многоквартирных домов в качестве платы за содержание и ремонт общедомового имущества, сообщила прокуратура региона в Telegram-канале. "В период с 2019 года по 2021 год директор ООО "Служба эксплуатации" по результатам заключения мнимых сделок с аффилированными организациями, а также путем изъятия наличных денежных средств из кассы общества совершил хищение более 15 миллионов рублей, вверенных ему и поступивших от жителей многоквартирных домов в качестве платы за содержание и ремонт общедомового имущества. Похищенными денежными средствами он распорядился по своему усмотрению. На основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении. Региональное управление СК РФ в Telegram-канале уточняет, что дело возбуждено по части 4 статьи 160 УК РФ "Присвоение в особо крупном размере". Санкции этой статьи предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы. "Следователями СК с подозреваемым проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего и закрепление доказательств. Принимаются меры к возмещению нанесенного преступлением ущерба", - отмечается в сообщении.
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происшествия, россия, саратов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Саратов, Следственный комитет России (СК РФ)
В Саратове глава УК стал фигурантом дела о хищении в особо крупном размере
В Саратове главу УК заподозрили в хищении 15 млн рублей