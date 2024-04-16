https://ria.ru/20240416/khischenie-1940385629.html

В Саратове глава УК стал фигурантом дела о хищении в особо крупном размере

В Саратове глава УК стал фигурантом дела о хищении в особо крупном размере - РИА Новости, 16.04.2024

В Саратове глава УК стал фигурантом дела о хищении в особо крупном размере

Следователи в Саратове возбудили уголовное дело в отношении директора управляющей компании, подозреваемого в хищении более 15 миллионов рублей, которые... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T15:03

2024-04-16T15:03

2024-04-16T15:03

происшествия

россия

саратов

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938635596_0:132:3169:1915_1920x0_80_0_0_5d69f2cd5b54f6bc809855f307ba1505.jpg

САРАТОВ, 16 апр - РИА Новости. Следователи в Саратове возбудили уголовное дело в отношении директора управляющей компании, подозреваемого в хищении более 15 миллионов рублей, которые поступили от жителей многоквартирных домов в качестве платы за содержание и ремонт общедомового имущества, сообщила прокуратура региона в Telegram-канале. "В период с 2019 года по 2021 год директор ООО "Служба эксплуатации" по результатам заключения мнимых сделок с аффилированными организациями, а также путем изъятия наличных денежных средств из кассы общества совершил хищение более 15 миллионов рублей, вверенных ему и поступивших от жителей многоквартирных домов в качестве платы за содержание и ремонт общедомового имущества. Похищенными денежными средствами он распорядился по своему усмотрению. На основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении. Региональное управление СК РФ в Telegram-канале уточняет, что дело возбуждено по части 4 статьи 160 УК РФ "Присвоение в особо крупном размере". Санкции этой статьи предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы. "Следователями СК с подозреваемым проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего и закрепление доказательств. Принимаются меры к возмещению нанесенного преступлением ущерба", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20240212/arest-1926836839.html

россия

саратов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, саратов, следственный комитет россии (ск рф)