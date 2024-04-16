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ХАМАС отвергло все пункты сделки по прекращению огня в Газе, пишут СМИ - РИА Новости, 16.04.2024
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03:42 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/khamas-1940291541.html
ХАМАС отвергло все пункты сделки по прекращению огня в Газе, пишут СМИ
ХАМАС отвергло все пункты сделки по прекращению огня в Газе, пишут СМИ - РИА Новости, 16.04.2024
ХАМАС отвергло все пункты сделки по прекращению огня в Газе, пишут СМИ
Палестинское движение ХАМАС отвергло все пункты последнего предложения по сделке о прекращении огня в секторе Газа и обмене заложников, сообщил газете Times of... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T03:42
2024-04-16T03:42
в мире
израиль
катар
каир (город)
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС отвергло все пункты последнего предложения по сделке о прекращении огня в секторе Газа и обмене заложников, сообщил газете Times of Israel высокопоставленный израильский чиновник. "В ответ на последнее предложение о сделке с заложниками ХАМАС отклонило все ее пункты", - сообщил изданию чиновник. Как рассказал изданию чиновник, для освобождения израильских заложников на первом этапе соглашения ХАМАС требует от переговорщиков гарантировать, что на втором этапе Израиль согласится на постоянное прекращение огня, полный вывод израильской армии из сектора Газа и "неограниченное возвращение палестинцев на север анклава". "ХАМАС также резко увеличило число палестинских заключенных, которых оно требует за каждого освобожденного заложника, а также количество осужденных за убийства, которых оно хочет освободить", - добавил чиновник. Израильский чиновник также рассказал газете, что ХАМАС на первом этапе готово освободить лишь около 20 заложников из числа женщин и мужчин старше 50 лет. Движение также требует, чтобы Израиль согласился на "шестинедельное перемирие", прежде чем освободить этих заложников. "Синвар (лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар - ред.) не хочет сделки. Его не волнует, будут ли продолжать страдать жители Газы, даже несмотря на чрезвычайную гибкость Израиля в отношении всех параметров американского предложения по сделке", - заявил изданию чиновник. В день атаки на Израиль 7 октября ХАМАС похитило более 240 человек из южных поселений страны. В ходе гуманитарных усилий и спасательных операций израильской армии удалось освободить 112 заложников. По израильским официальным данным, 33 заложника считаются погибшими, их тела удерживаются в палестинском анклаве. Израиль и ХАМАС через посредников ведут переговоры по сделке о прекращении огня в обмен на освобождение оставшихся заложников, число которых составляет примерно 100 человек. Посредники встречаются в Катаре и Каире. Ранее сообщалось, что в рамках этих встреч обсуждается шестинедельное прекращение огня в секторе Газа в обмен на освобождение 40 израильских заложников.
https://ria.ru/20240415/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240415/izrail-1940040360.html
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в мире, израиль, катар, каир (город), хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Катар, Каир (город), ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ХАМАС отвергло все пункты сделки по прекращению огня в Газе, пишут СМИ

Times of Israel: ХАМАС отвергло все пункты предложения об обмене заложников

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС отвергло все пункты последнего предложения по сделке о прекращении огня в секторе Газа и обмене заложников, сообщил газете Times of Israel высокопоставленный израильский чиновник.
"В ответ на последнее предложение о сделке с заложниками ХАМАС отклонило все ее пункты", - сообщил изданию чиновник.
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Как рассказал изданию чиновник, для освобождения израильских заложников на первом этапе соглашения ХАМАС требует от переговорщиков гарантировать, что на втором этапе Израиль согласится на постоянное прекращение огня, полный вывод израильской армии из сектора Газа и "неограниченное возвращение палестинцев на север анклава".
"ХАМАС также резко увеличило число палестинских заключенных, которых оно требует за каждого освобожденного заложника, а также количество осужденных за убийства, которых оно хочет освободить", - добавил чиновник.
Израильский чиновник также рассказал газете, что ХАМАС на первом этапе готово освободить лишь около 20 заложников из числа женщин и мужчин старше 50 лет. Движение также требует, чтобы Израиль согласился на "шестинедельное перемирие", прежде чем освободить этих заложников.
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В день атаки на Израиль 7 октября ХАМАС похитило более 240 человек из южных поселений страны. В ходе гуманитарных усилий и спасательных операций израильской армии удалось освободить 112 заложников. По израильским официальным данным, 33 заложника считаются погибшими, их тела удерживаются в палестинском анклаве. Израиль и ХАМАС через посредников ведут переговоры по сделке о прекращении огня в обмен на освобождение оставшихся заложников, число которых составляет примерно 100 человек. Посредники встречаются в Катаре и Каире. Ранее сообщалось, что в рамках этих встреч обсуждается шестинедельное прекращение огня в секторе Газа в обмен на освобождение 40 израильских заложников.
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