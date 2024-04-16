https://ria.ru/20240416/kazakhstan-1940339430.html

Фонд Назарбаева прокомментировал обвинения в дискредитации властей

Фонд Назарбаева прокомментировал обвинения в дискредитации властей - РИА Новости, 16.04.2024

Фонд Назарбаева прокомментировал обвинения в дискредитации властей

Фонд первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева отрицает организацию кампании, направленной на дискредитацию властей и дестабилизацию... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T11:59

2024-04-16T11:59

2024-04-16T11:59

в мире

здоровье - общество

казахстан

нурсултан назарбаев

касым-жомарт токаев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/106133/43/1061334331_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_6d188d705bd33657568a72413b5901a7.jpg

АЛМА-АТА, 16 апр – РИА Новости. Фонд первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева отрицает организацию кампании, направленной на дискредитацию властей и дестабилизацию общественно-политической обстановки в Казахстане в условиях мощного паводка. "На фоне напряженной ситуации, связанной с прохождением в Казахстане паводкового сезона, некоторыми социальными медиа была размещена информация о якобы проводимой фондом Нурсултана Назарбаева информационной кампании, направленной на дискредитацию властей и дестабилизацию общественно-политической обстановки. Информация, опубликованная анонимным источником, была озвучена и отдельными медийными персонами, которые также выступили с необоснованными обвинениями. Фонд Нурсултана Назарбаева считает необходимым сделать заявление, что данные публикации и заявления не имеют под собой абсолютно никаких объективных и фактических оснований. Фонд акцентирует важность предоставления обществу честной и достоверной информации", - говорится в сообщении, размещенном на сайте фонда. Отмечается, что Нурсултан Назарбаев всегда поддерживал и продолжает поддерживать президента Касым-Жомарта Токаева и проводимый им политический курс. "В эти дни первый президент также, как и многие граждане нашей страны сопереживает казахстанцам, пострадавшим от паводков. Мы всецело поддерживаем усилия главы государства и правительства по ликвидации последствий беспрецедентных паводков в регионах страны", - говорится в публикации. Указывается, что деятельность организации не носит политического или информационно-манипулятивного характера. Более того, указывается в документе, фонд был среди первых, кто оказал перечислил деньги для поддержки жителей пострадавших областей. Ранее президент Казахстана назвал нынешние паводки в стране самыми масштабными за последние более чем 80 лет. В целом ряде регионов республики объявлен режим чрезвычайной ситуации. По последним данным казахстанского МЧС, число эвакуированных из опасных паводковых зон с начала марта превысило 111 тысяч человек, из них почти 40 тысяч дети.

https://ria.ru/20240406/rassledovaniya-1938277738.html

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, здоровье - общество, казахстан, нурсултан назарбаев, касым-жомарт токаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)