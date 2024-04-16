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Фонд Назарбаева прокомментировал обвинения в дискредитации властей - РИА Новости, 16.04.2024
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11:59 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/kazakhstan-1940339430.html
Фонд Назарбаева прокомментировал обвинения в дискредитации властей
Фонд Назарбаева прокомментировал обвинения в дискредитации властей - РИА Новости, 16.04.2024
Фонд Назарбаева прокомментировал обвинения в дискредитации властей
Фонд первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева отрицает организацию кампании, направленной на дискредитацию властей и дестабилизацию... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T11:59
2024-04-16T11:59
в мире
здоровье - общество
казахстан
нурсултан назарбаев
касым-жомарт токаев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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АЛМА-АТА, 16 апр – РИА Новости. Фонд первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева отрицает организацию кампании, направленной на дискредитацию властей и дестабилизацию общественно-политической обстановки в Казахстане в условиях мощного паводка. "На фоне напряженной ситуации, связанной с прохождением в Казахстане паводкового сезона, некоторыми социальными медиа была размещена информация о якобы проводимой фондом Нурсултана Назарбаева информационной кампании, направленной на дискредитацию властей и дестабилизацию общественно-политической обстановки. Информация, опубликованная анонимным источником, была озвучена и отдельными медийными персонами, которые также выступили с необоснованными обвинениями. Фонд Нурсултана Назарбаева считает необходимым сделать заявление, что данные публикации и заявления не имеют под собой абсолютно никаких объективных и фактических оснований. Фонд акцентирует важность предоставления обществу честной и достоверной информации", - говорится в сообщении, размещенном на сайте фонда. Отмечается, что Нурсултан Назарбаев всегда поддерживал и продолжает поддерживать президента Касым-Жомарта Токаева и проводимый им политический курс. "В эти дни первый президент также, как и многие граждане нашей страны сопереживает казахстанцам, пострадавшим от паводков. Мы всецело поддерживаем усилия главы государства и правительства по ликвидации последствий беспрецедентных паводков в регионах страны", - говорится в публикации. Указывается, что деятельность организации не носит политического или информационно-манипулятивного характера. Более того, указывается в документе, фонд был среди первых, кто оказал перечислил деньги для поддержки жителей пострадавших областей. Ранее президент Казахстана назвал нынешние паводки в стране самыми масштабными за последние более чем 80 лет. В целом ряде регионов республики объявлен режим чрезвычайной ситуации. По последним данным казахстанского МЧС, число эвакуированных из опасных паводковых зон с начала марта превысило 111 тысяч человек, из них почти 40 тысяч дети.
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в мире, здоровье - общество, казахстан, нурсултан назарбаев, касым-жомарт токаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В мире, Здоровье - Общество, Казахстан, Нурсултан Назарбаев, Касым-Жомарт Токаев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Фонд Назарбаева прокомментировал обвинения в дискредитации властей

Фонд отрицает организацию кампании по дискредитации властей в Казахстане

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПаводок
Паводок - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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АЛМА-АТА, 16 апр – РИА Новости. Фонд первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева отрицает организацию кампании, направленной на дискредитацию властей и дестабилизацию общественно-политической обстановки в Казахстане в условиях мощного паводка.
«
"На фоне напряженной ситуации, связанной с прохождением в Казахстане паводкового сезона, некоторыми социальными медиа была размещена информация о якобы проводимой фондом Нурсултана Назарбаева информационной кампании, направленной на дискредитацию властей и дестабилизацию общественно-политической обстановки. Информация, опубликованная анонимным источником, была озвучена и отдельными медийными персонами, которые также выступили с необоснованными обвинениями. Фонд Нурсултана Назарбаева считает необходимым сделать заявление, что данные публикации и заявления не имеют под собой абсолютно никаких объективных и фактических оснований. Фонд акцентирует важность предоставления обществу честной и достоверной информации", - говорится в сообщении, размещенном на сайте фонда.
Отмечается, что Нурсултан Назарбаев всегда поддерживал и продолжает поддерживать президента Касым-Жомарта Токаева и проводимый им политический курс. "В эти дни первый президент также, как и многие граждане нашей страны сопереживает казахстанцам, пострадавшим от паводков. Мы всецело поддерживаем усилия главы государства и правительства по ликвидации последствий беспрецедентных паводков в регионах страны", - говорится в публикации.
Указывается, что деятельность организации не носит политического или информационно-манипулятивного характера. Более того, указывается в документе, фонд был среди первых, кто оказал перечислил деньги для поддержки жителей пострадавших областей.
Ранее президент Казахстана назвал нынешние паводки в стране самыми масштабными за последние более чем 80 лет. В целом ряде регионов республики объявлен режим чрезвычайной ситуации. По последним данным казахстанского МЧС, число эвакуированных из опасных паводковых зон с начала марта превысило 111 тысяч человек, из них почти 40 тысяч дети.
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В миреЗдоровье - ОбществоКазахстанНурсултан НазарбаевКасым-Жомарт ТокаевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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