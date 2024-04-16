https://ria.ru/20240416/karasin-1940355950.html

Япония сохраняет присутствие в российских проектах, заявил Карасин

Япония сохраняет присутствие в российских проектах, заявил Карасин - РИА Новости, 16.04.2024

Япония сохраняет присутствие в российских проектах, заявил Карасин

Несмотря на верность своим западным союзникам, Япония демонстрирует здравый эгоизм, сохраняя свое присутствие в российских нефтегазовых проектах, поскольку... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T13:08

2024-04-16T13:08

2024-04-16T13:08

япония

россия

токио

григорий карасин

сахалин-2

совет федерации рф

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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Несмотря на верность своим западным союзникам, Япония демонстрирует здравый эгоизм, сохраняя свое присутствие в российских нефтегазовых проектах, поскольку "своя рубаха ближе к телу", заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. Япония намерена сохранять долю в проектах по разработке нефти и газа в РФ, так как считает их важными для энергетической безопасности, говорится в ежегодном докладе МИД страны "Синяя книга по дипломатии". В докладе, в частности, говорится о проектах "Сахалин-1" и "Сахалин-2". "В очередном докладе МИД Японии, в котором Токио присягает на верность своим западным союзникам, в том числе касаемо санкционных дел, всё же проглядывает здравый эгоизм. Он постепенно пробивает себе дорогу. Япония, несмотря на грозную риторику и продолжающийся нажим западных увещевателей, отказывается выходить из выгодных проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2". Как ни крути, а своя рубаха ближе к телу!" - написал политик в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20231102/uzhas-1906890555.html

япония

россия

токио

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япония, россия, токио, григорий карасин, сахалин-2, совет федерации рф