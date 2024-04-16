https://ria.ru/20240416/karasin-1940355950.html
Япония сохраняет присутствие в российских проектах, заявил Карасин
Япония сохраняет присутствие в российских проектах, заявил Карасин - РИА Новости, 16.04.2024
Япония сохраняет присутствие в российских проектах, заявил Карасин
Несмотря на верность своим западным союзникам, Япония демонстрирует здравый эгоизм, сохраняя свое присутствие в российских нефтегазовых проектах, поскольку... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T13:08
2024-04-16T13:08
2024-04-16T13:08
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Несмотря на верность своим западным союзникам, Япония демонстрирует здравый эгоизм, сохраняя свое присутствие в российских нефтегазовых проектах, поскольку "своя рубаха ближе к телу", заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. Япония намерена сохранять долю в проектах по разработке нефти и газа в РФ, так как считает их важными для энергетической безопасности, говорится в ежегодном докладе МИД страны "Синяя книга по дипломатии". В докладе, в частности, говорится о проектах "Сахалин-1" и "Сахалин-2". "В очередном докладе МИД Японии, в котором Токио присягает на верность своим западным союзникам, в том числе касаемо санкционных дел, всё же проглядывает здравый эгоизм. Он постепенно пробивает себе дорогу. Япония, несмотря на грозную риторику и продолжающийся нажим западных увещевателей, отказывается выходить из выгодных проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2". Как ни крути, а своя рубаха ближе к телу!" - написал политик в своем Telegram-канале.
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япония, россия, токио, григорий карасин, сахалин-2, совет федерации рф
Япония, Россия, Токио, Григорий Карасин, Сахалин-2, Совет Федерации РФ
Япония сохраняет присутствие в российских проектах, заявил Карасин
Карасин: для Японии российские нефтегазовые проекты " ближе к телу"
МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Несмотря на верность своим западным союзникам, Япония демонстрирует здравый эгоизм, сохраняя свое присутствие в российских нефтегазовых проектах, поскольку "своя рубаха ближе к телу", заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
Япония намерена сохранять долю в проектах по разработке нефти и газа в РФ, так как считает их важными для энергетической безопасности, говорится в ежегодном докладе МИД страны "Синяя книга по дипломатии". В докладе, в частности, говорится о проектах "Сахалин-1" и "Сахалин-2".
"В очередном докладе МИД Японии, в котором Токио присягает на верность своим западным союзникам, в том числе касаемо санкционных дел, всё же проглядывает здравый эгоизм. Он постепенно пробивает себе дорогу. Япония, несмотря на грозную риторику и продолжающийся нажим западных увещевателей, отказывается выходить из выгодных проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2". Как ни крути, а своя рубаха ближе к телу!" - написал политик в своем Telegram-канале.