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Свыше 240 многоквартирных домов отремонтируют в западном округе Москвы - РИА Новости, 16.04.2024
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13:54 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/kapremont-1940360653.html
Свыше 240 многоквартирных домов отремонтируют в западном округе Москвы
Свыше 240 многоквартирных домов отремонтируют в западном округе Москвы - РИА Новости, 16.04.2024
Свыше 240 многоквартирных домов отремонтируют в западном округе Москвы
Свыше 240 многоквартирных домов отремонтируют в западном округе Москвы в 2024 году в рамках региональной программы капитального ремонта, сообщается в... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T13:54
2024-04-16T13:54
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Свыше 240 многоквартирных домов отремонтируют в западном округе Москвы в 2024 году в рамках региональной программы капитального ремонта, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Свыше 240 многоквартирных домов отремонтируем в ЗАО в 2024 году в рамках региональной программы капремонта", - говорится в сообщении. Отмечается, что самое старое здание, которое вошло в программу капремонта в этом году, построено в 1936 году. Шестиэтажный многоквартирный дом в стиле советского неоклассицизма находится в районе Дорогомилово по адресу: Кутузовский проезд, дом 4. Фасады здания украшены декоративными элементами. Центральная часть дома выше на один этаж. Самое длинное строение на западе столицы среди тех, что ожидают капремонт в этом году, расположено по адресу: Кутузовский проспект, дом 30. В доме 22 подъезда. Кроме того, у него самая большая площадь среди ремонтируемых в округе - почти 65 тысяч квадратных метров. "Одно из самых высоких зданий, вошедших программу капремонта, - дом 8, корпус 1 на Кунцевской улице. Это 17-этажный панельный дом простой формы с фасадами, облицованными керамической плиткой без декоративных элементов", - говорится в сообщении.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Жилье, Капремонт, Капремонт в Москве, Комплекс городского хозяйства Москвы, Городское хозяйство Москвы

Свыше 240 многоквартирных домов отремонтируют в западном округе Москвы

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкРемонт жилого дома дома
Ремонт жилого дома дома - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Свыше 240 многоквартирных домов отремонтируют в западном округе Москвы в 2024 году в рамках региональной программы капитального ремонта, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
«
"Свыше 240 многоквартирных домов отремонтируем в ЗАО в 2024 году в рамках региональной программы капремонта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что самое старое здание, которое вошло в программу капремонта в этом году, построено в 1936 году. Шестиэтажный многоквартирный дом в стиле советского неоклассицизма находится в районе Дорогомилово по адресу: Кутузовский проезд, дом 4. Фасады здания украшены декоративными элементами. Центральная часть дома выше на один этаж.
Самое длинное строение на западе столицы среди тех, что ожидают капремонт в этом году, расположено по адресу: Кутузовский проспект, дом 30. В доме 22 подъезда. Кроме того, у него самая большая площадь среди ремонтируемых в округе - почти 65 тысяч квадратных метров.
"Одно из самых высоких зданий, вошедших программу капремонта, - дом 8, корпус 1 на Кунцевской улице. Это 17-этажный панельный дом простой формы с фасадами, облицованными керамической плиткой без декоративных элементов", - говорится в сообщении.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваЖильеКапремонтКапремонт в МосквеКомплекс городского хозяйства МосквыГородское хозяйство Москвы
 
 
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