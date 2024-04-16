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Израиль не пойдет на усиление напряженности, заявили в Сирии - РИА Новости, 16.04.2024
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01:25 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/izrail-1940286426.html
Израиль не пойдет на усиление напряженности, заявили в Сирии
Израиль не пойдет на усиление напряженности, заявили в Сирии - РИА Новости, 16.04.2024
Израиль не пойдет на усиление напряженности, заявили в Сирии
Израиль вряд ли пойдет на усиление напряженности на Ближнем Востоке, отвечая на ракетный удар Ирана, поскольку, как и другие страны региона, не хочет расширения РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T01:25
2024-04-16T01:25
в мире
израиль
иран
ближний восток
бени ганц
корпус стражей исламской революции
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сирия
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Израиль вряд ли пойдет на усиление напряженности на Ближнем Востоке, отвечая на ракетный удар Ирана, поскольку, как и другие страны региона, не хочет расширения конфликта, заявил РИА Новости в понедельник депутат из сирийского города Алеппо Ахмед Мири. "Израиль вряд ли еще больше усилит региональную напряженность, ответив на ракетный удар Ирана, поскольку, как и другие страны Ближнего Востока, он не хочет более широкого конфликта", - сказал Мири, комментируя удар Ирана по территории Израиля 14 апреля. Депутат отметил, что никто на Ближнем Востоке - ни Иран, ни Сирия, ни Ливан - не хочет "нагнетать ситуацию", так как никто не знает, какими будут последствия возможной эскалации конфликта. Депутат добавил, что, по его мнению, США придерживаются такой же позиции. "На самом деле никто в этом регионе (на Ближнем Востоке - ред.) не хочет нагнетать ситуацию... Израильтяне не оставили Ирану выбора по-другому реагировать. Поэтому я думаю, что Израиль остановится на этом этапе", - заявил Мири. Он также отметил, что сообщений об ущербе Сирии и ее инфраструктуре в результате атаки Ирана на территорию Израиля не поступало, так как иранские беспилотники "не были запущены из Сирии и не упали на ее территорию". Элитное подразделение ВС Ирана Корпус стражей исламской революции в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей. По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб". Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей. Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.
https://ria.ru/20240415/izrail-1940048062.html
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израиль
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в мире, израиль, иран, ближний восток, бени ганц, корпус стражей исламской революции, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сирия, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Израиль, Иран, Ближний Восток, Бени Ганц, Корпус стражей исламской революции, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сирия, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Израиль не пойдет на усиление напряженности, заявили в Сирии

Сирийский депутат: Израиль не пойдет на расширение конфликта на Ближнем Востоке

© AP Photo / Sam MednickРабота системы ПВО в небе над Иерусалимом в ночь 14 апреля 2024
Работа системы ПВО в небе над Иерусалимом в ночь 14 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© AP Photo / Sam Mednick
Работа системы ПВО в небе над Иерусалимом в ночь 14 апреля 2024. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Израиль вряд ли пойдет на усиление напряженности на Ближнем Востоке, отвечая на ракетный удар Ирана, поскольку, как и другие страны региона, не хочет расширения конфликта, заявил РИА Новости в понедельник депутат из сирийского города Алеппо Ахмед Мири.
"Израиль вряд ли еще больше усилит региональную напряженность, ответив на ракетный удар Ирана, поскольку, как и другие страны Ближнего Востока, он не хочет более широкого конфликта", - сказал Мири, комментируя удар Ирана по территории Израиля 14 апреля.
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Депутат отметил, что никто на Ближнем Востоке - ни Иран, ни Сирия, ни Ливан - не хочет "нагнетать ситуацию", так как никто не знает, какими будут последствия возможной эскалации конфликта. Депутат добавил, что, по его мнению, США придерживаются такой же позиции.
"На самом деле никто в этом регионе (на Ближнем Востоке - ред.) не хочет нагнетать ситуацию... Израильтяне не оставили Ирану выбора по-другому реагировать. Поэтому я думаю, что Израиль остановится на этом этапе", - заявил Мири.
Он также отметил, что сообщений об ущербе Сирии и ее инфраструктуре в результате атаки Ирана на территорию Израиля не поступало, так как иранские беспилотники "не были запущены из Сирии и не упали на ее территорию".
Элитное подразделение ВС Ирана Корпус стражей исламской революции в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей.
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14 апреля, 12:47
По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб".
Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей.
Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.
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"Отсчет в секундах". В МИД Ирана пригрозили Израилю более жестким ответом
00:20
 
В миреИзраильИранБлижний ВостокБени ГанцКорпус стражей исламской революцииОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСирияОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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