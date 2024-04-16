https://ria.ru/20240416/izrail-1940286426.html

Израиль не пойдет на усиление напряженности, заявили в Сирии

Израиль не пойдет на усиление напряженности, заявили в Сирии - РИА Новости, 16.04.2024

Израиль не пойдет на усиление напряженности, заявили в Сирии

Израиль вряд ли пойдет на усиление напряженности на Ближнем Востоке, отвечая на ракетный удар Ирана, поскольку, как и другие страны региона, не хочет расширения РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T01:25

2024-04-16T01:25

2024-04-16T01:25

в мире

израиль

иран

ближний восток

бени ганц

корпус стражей исламской революции

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сирия

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Израиль вряд ли пойдет на усиление напряженности на Ближнем Востоке, отвечая на ракетный удар Ирана, поскольку, как и другие страны региона, не хочет расширения конфликта, заявил РИА Новости в понедельник депутат из сирийского города Алеппо Ахмед Мири. "Израиль вряд ли еще больше усилит региональную напряженность, ответив на ракетный удар Ирана, поскольку, как и другие страны Ближнего Востока, он не хочет более широкого конфликта", - сказал Мири, комментируя удар Ирана по территории Израиля 14 апреля. Депутат отметил, что никто на Ближнем Востоке - ни Иран, ни Сирия, ни Ливан - не хочет "нагнетать ситуацию", так как никто не знает, какими будут последствия возможной эскалации конфликта. Депутат добавил, что, по его мнению, США придерживаются такой же позиции. "На самом деле никто в этом регионе (на Ближнем Востоке - ред.) не хочет нагнетать ситуацию... Израильтяне не оставили Ирану выбора по-другому реагировать. Поэтому я думаю, что Израиль остановится на этом этапе", - заявил Мири. Он также отметил, что сообщений об ущербе Сирии и ее инфраструктуре в результате атаки Ирана на территорию Израиля не поступало, так как иранские беспилотники "не были запущены из Сирии и не упали на ее территорию". Элитное подразделение ВС Ирана Корпус стражей исламской революции в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей. По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб". Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей. Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.

https://ria.ru/20240415/izrail-1940048062.html

https://ria.ru/20240414/izrail-1939948955.html

https://ria.ru/20240416/iran-1940282561.html

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в мире, израиль, иран, ближний восток, бени ганц, корпус стражей исламской революции, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сирия, обострение ситуации между ираном и израилем