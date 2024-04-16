https://ria.ru/20240416/iran-1940309063.html

Посол Ирана рассказал о возможной реакция Тегерана на контрмеры Израиля

Посол Ирана рассказал о возможной реакция Тегерана на контрмеры Израиля - РИА Новости, 16.04.2024

Посол Ирана рассказал о возможной реакция Тегерана на контрмеры Израиля

Посол Ирана в Турции Мохаммад Хасан Хабиболлахзаде заявил газете Aydınlık, что Иран не стремится к эскалации в регионе, вопрос после операции против Израиля... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T09:23

2024-04-16T09:23

2024-04-16T09:31

в мире

иран

тегеран (город)

израиль

бени ганц

корпус стражей исламской революции

обострение ситуации между ираном и израилем

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АНКАРА, 16 апр – РИА Новости. Посол Ирана в Турции Мохаммад Хасан Хабиболлахзаде заявил газете Aydınlık, что Иран не стремится к эскалации в регионе, вопрос после операции против Израиля закрыт, по его словам, реакция Тегерана на контрмеры Тель-Авива будет быстрой и всеобъемлющей."Удар Исламской Республики Иран был необходимым, соразмерным и был направлен только на военные цели, использованные в ходе террористической атаки на иранское консульство в Дамаске. Иранские вооруженные силы не наносили ударов по экономическим центрам или гражданским населенным пунктам. Целью этой операции было послать четкий сигнал другой стороне. Исламская Республика Иран не стремится к эскалации конфликта в регионе. Поэтому после операции Иран заявил, что для него этот вопрос закрыт, но если сионистский режим предпримет контрмеры, его реакция будет быстрой и всеобъемлющей", - приводит слова посла газета Aydınlık.По его словам, "Исламская Республика Иран предостерегла от любых военных авантюр израильский режим, подчеркнув решимость Тегерана не допустить нарушения суверенитета, территориальной целостности и защиты народа, безопасности и национальных интересов, а также ответить на любую угрозу в соответствии с международным правом".Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей.По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб".Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей.Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.

https://ria.ru/20240414/iran-1939887320.html

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в мире, иран, тегеран (город), израиль, бени ганц, корпус стражей исламской революции, обострение ситуации между ираном и израилем