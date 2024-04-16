https://ria.ru/20240416/iordaniya-1940376670.html

В Иордании появились объявления о продаже обломков иранских ракет

В Иордании появились объявления о продаже обломков иранских ракет - РИА Новости, 16.04.2024

В Иордании появились объявления о продаже обломков иранских ракет

Объявления о продаже обломков иранских ракет появились на онлайн-платформе в Иордании. РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T14:29

2024-04-16T14:29

2024-04-16T14:29

в мире

израиль

иордания

иран

обострение ситуации между ираном и израилем

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КАИР, 16 апр - РИА Новости. Объявления о продаже обломков иранских ракет появились на онлайн-платформе в Иордании. Например, один из пользователей выложил на маркетплейсе Opensooq объявление под названием "Использованная ракета". Местом была указана иорданская столица Амман. Утверждалось, что речь идет о баллистической ракете. Вскоре после того, как на это обратили внимание местные и арабские СМИ, объявления пропали с сайта. Возможно, они были удалены. Вооруженные силы Иордании будут реагировать на любые угрозы безопасности королевства, заявил в воскресенье иорданский премьер-министр Бишер аль-Хасауне. По его словам, средства ПВО Иордании приняли меры против некоторых летающих объектов, оказавшихся в воздушном пространстве королевства. Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей. По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб". Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей. Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.

https://ria.ru/20240415/izrail-1940048062.html

https://ria.ru/20240416/udar-1940251663.html

https://ria.ru/20240414/izrail-1939948955.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, иордания, иран, обострение ситуации между ираном и израилем