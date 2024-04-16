https://ria.ru/20240416/infotsentr-1940380691.html

Первый туристический информационный центр СГ скоро откроют в Смоленске

Первый туристический информационный центр СГ скоро откроют в Смоленске - РИА Новости, 16.04.2024

Первый туристический информационный центр СГ скоро откроют в Смоленске

Заместитель министра спорта и туризма Белоруссии Олег Андрейчик сообщил, что республика и Россия планируют создавать сеть туристических информационных центров... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T14:47

2024-04-16T14:47

2024-04-16T14:47

парламентское собрание союза беларуси и россии

смоленск

белоруссия

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

новости - туризм

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МИНСК, 16 апр – РИА Новости. Заместитель министра спорта и туризма Белоруссии Олег Андрейчик сообщил, что республика и Россия планируют создавать сеть туристических информационных центров Союзного государства, в ближайшее время первый из них откроется в Смоленске. "Первый туристический информационный центр планируется открыть в Смоленске. Этот центр важен для нас, чтобы фактически на российской земле постоянно анонсировать те мероприятия, которые проводятся в Республике Беларусь, событийные, значимые мероприятия. Также богатый туристический потенциал регионов нашей страны будет представлен. В дальнейшем планируем сеть таких аналогичных союзных центров расширить, в том числе (открыть – ред.) и в Республике Беларусь", - сказал замминистра на пресс-конференции. По его словам, сейчас отрабатываются механизмы открытия центра с российской стороной, в том числе с Минэкономразвития и губернатором Смоленской области. "Поэтому думаю, что ближайшем… в крайнем случае, в 2025 году, такой центр уже начнет работать", — сказал Андрейчик.

https://ria.ru/20240327/sanatorii-1935015102.html

смоленск

белоруссия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

смоленск, белоруссия, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), новости - туризм