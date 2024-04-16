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Первый туристический информационный центр СГ скоро откроют в Смоленске
Первый туристический информационный центр СГ скоро откроют в Смоленске - РИА Новости, 16.04.2024
Первый туристический информационный центр СГ скоро откроют в Смоленске
Заместитель министра спорта и туризма Белоруссии Олег Андрейчик сообщил, что республика и Россия планируют создавать сеть туристических информационных центров... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T14:47
2024-04-16T14:47
2024-04-16T14:47
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МИНСК, 16 апр – РИА Новости. Заместитель министра спорта и туризма Белоруссии Олег Андрейчик сообщил, что республика и Россия планируют создавать сеть туристических информационных центров Союзного государства, в ближайшее время первый из них откроется в Смоленске. "Первый туристический информационный центр планируется открыть в Смоленске. Этот центр важен для нас, чтобы фактически на российской земле постоянно анонсировать те мероприятия, которые проводятся в Республике Беларусь, событийные, значимые мероприятия. Также богатый туристический потенциал регионов нашей страны будет представлен. В дальнейшем планируем сеть таких аналогичных союзных центров расширить, в том числе (открыть – ред.) и в Республике Беларусь", - сказал замминистра на пресс-конференции. По его словам, сейчас отрабатываются механизмы открытия центра с российской стороной, в том числе с Минэкономразвития и губернатором Смоленской области. "Поэтому думаю, что ближайшем… в крайнем случае, в 2025 году, такой центр уже начнет работать", — сказал Андрейчик.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
смоленск, белоруссия, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), новости - туризм
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Смоленск, Белоруссия, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Новости - Туризм