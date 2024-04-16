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Первый туристический информационный центр СГ скоро откроют в Смоленске - РИА Новости, 16.04.2024
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14:47 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/infotsentr-1940380691.html
Первый туристический информационный центр СГ скоро откроют в Смоленске
Первый туристический информационный центр СГ скоро откроют в Смоленске - РИА Новости, 16.04.2024
Первый туристический информационный центр СГ скоро откроют в Смоленске
Заместитель министра спорта и туризма Белоруссии Олег Андрейчик сообщил, что республика и Россия планируют создавать сеть туристических информационных центров... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T14:47
2024-04-16T14:47
парламентское собрание союза беларуси и россии
смоленск
белоруссия
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
новости - туризм
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МИНСК, 16 апр – РИА Новости. Заместитель министра спорта и туризма Белоруссии Олег Андрейчик сообщил, что республика и Россия планируют создавать сеть туристических информационных центров Союзного государства, в ближайшее время первый из них откроется в Смоленске. "Первый туристический информационный центр планируется открыть в Смоленске. Этот центр важен для нас, чтобы фактически на российской земле постоянно анонсировать те мероприятия, которые проводятся в Республике Беларусь, событийные, значимые мероприятия. Также богатый туристический потенциал регионов нашей страны будет представлен. В дальнейшем планируем сеть таких аналогичных союзных центров расширить, в том числе (открыть – ред.) и в Республике Беларусь", - сказал замминистра на пресс-конференции. По его словам, сейчас отрабатываются механизмы открытия центра с российской стороной, в том числе с Минэкономразвития и губернатором Смоленской области. "Поэтому думаю, что ближайшем… в крайнем случае, в 2025 году, такой центр уже начнет работать", — сказал Андрейчик.
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смоленск, белоруссия, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), новости - туризм
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Смоленск, Белоруссия, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Новости - Туризм

Первый туристический информационный центр СГ скоро откроют в Смоленске

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВиды города Смоленска
Виды города Смоленска - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Виды города Смоленска. Архивное фото
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МИНСК, 16 апр – РИА Новости. Заместитель министра спорта и туризма Белоруссии Олег Андрейчик сообщил, что республика и Россия планируют создавать сеть туристических информационных центров Союзного государства, в ближайшее время первый из них откроется в Смоленске.
"Первый туристический информационный центр планируется открыть в Смоленске. Этот центр важен для нас, чтобы фактически на российской земле постоянно анонсировать те мероприятия, которые проводятся в Республике Беларусь, событийные, значимые мероприятия. Также богатый туристический потенциал регионов нашей страны будет представлен. В дальнейшем планируем сеть таких аналогичных союзных центров расширить, в том числе (открыть – ред.) и в Республике Беларусь", - сказал замминистра на пресс-конференции.
По его словам, сейчас отрабатываются механизмы открытия центра с российской стороной, в том числе с Минэкономразвития и губернатором Смоленской области. "Поэтому думаю, что ближайшем… в крайнем случае, в 2025 году, такой центр уже начнет работать", — сказал Андрейчик.
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииСмоленскБелоруссияРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Новости - Туризм
 
 
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