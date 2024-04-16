https://ria.ru/20240416/ikona-1940336137.html

В Оренбуржье замироточила икона

В Оренбуржье замироточила икона - РИА Новости, 16.04.2024

В Оренбуржье замироточила икона

В Оренбургской епархии рассказали в Telegram-канале, что с приходом сильного паводка в Оренбург у прихожанки Никольского кафедрального собора дома замироточила... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T11:41

2024-04-16T11:41

2024-04-16T12:02

религия

оренбург

прорыв дамбы в орске

октябрьский район

наводнения в россии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940095437_0:130:3169:1913_1920x0_80_0_0_5e1d7f75ec974e7d78162068ef05aeef.jpg

УФА, 16 апр – РИА Новости. В Оренбургской епархии рассказали в Telegram-канале, что с приходом сильного паводка в Оренбург у прихожанки Никольского кафедрального собора дома замироточила икона Пресвятой Богородицы. "Она рассказала об иконе, которую многие годы бережно хранит ее семья. Когда большевики разрушали храмы в Октябрьском районе, этот образ Пресвятой Богородицы удалось спасти от поругания. Мама Надежды подолгу молилась у иконы. Дочери казалось, что она с ней беседует, как с живой. Когда мамы не стало, Надежда забрала икону себе и теперь сама предстоит пред ней в молитве. Женщина свидетельствует, что в начале СВО икона поменяла свой внешний вид и замироточила. То же самое произошло и с наступлением наводнения в Оренбурге", - сообщила епархия в своем Telegram-канале. Представитель епархии области пояснил РИА Новости при каких случаях мироточат иконы. "Иконы мироточат при горе или опасной ситуации, призывая поменять свое отношение к жизни, к происходящему. Кроме того, икона может мироточить, показывая грешникам, что они совершают духовный проступок", - сказал собеседник.

оренбург

октябрьский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

оренбург, прорыв дамбы в орске, октябрьский район, наводнения в россии — 2024