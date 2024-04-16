https://ria.ru/20240416/gruziya-1940335636.html

Парламент Грузии приступил к рассмотрению законопроекта об иноагентах

Парламент Грузии приступил к рассмотрению законопроекта об иноагентах - РИА Новости, 16.04.2024

Парламент Грузии приступил к рассмотрению законопроекта об иноагентах

Парламент Грузии на пленарном заседании приступил к рассмотрению законопроекта об иноагентах, голосование запланировано в первом чтении. РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T11:38

2024-04-16T11:38

2024-04-16T11:38

в мире

грузия

сша

россия

ираклий кобахидзе

парламентские выборы в грузии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855423713_0:0:2712:1526_1920x0_80_0_0_b74d4c99dfe814f81982fd8f9454825f.jpg

ТБИЛИСИ, 16 апр – РИА Новости. Парламент Грузии на пленарном заседании приступил к рассмотрению законопроекта об иноагентах, голосование запланировано в первом чтении. Кадры с заседания транслирует пресс-служба высшего законодательного органа страны. В то же время у входа в парламент возобновилась акция протеста гражданских активистов. В понедельник юридический комитет грузинского парламента принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния" в первом чтении. В течение всего дня до поздней ночи перед парламентом проходила акция против принятия данного закона. По данным МВД Грузии, полиция задержала 14 человек. Названный законопроект предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, в частности более 20%, получены из-за границы. Согласно проекту, все, кто считается "организацией, проводящей интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. В момент регистрации необходимо будет отразить полученные доходы, а также заполнять декларацию. В целях выявления таких организаций минюст будет наделен полномочиями проводить исследования и контролировать этот вопрос в любое время. Отказ от регистрации или заполнения декларации будет наказываться штрафом в 25 тысяч лари (около 9,5 тысяч долларов). Оппоненты этого проекта называют его аналогом российского закона из-за введения в законодательство понятия иноагента по примеру России. Несмотря на то, что в США много лет действует закон о регистрации иностранных агентов, оппоненты утверждают, что фундаментальное отличие между американским и грузинским законом в том, что целью закона США был контроль над деятельностью врагов, а закон Грузии направлен против друзей страны. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе утверждает, что закон полностью соответствует всем основным правовым принципам и служит единственной цели - ежегодному раскрытию финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ.

https://ria.ru/20240415/gruziya-1940098690.html

https://ria.ru/20240404/gruziya-1937793903.html

грузия

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, грузия, сша, россия, ираклий кобахидзе, парламентские выборы в грузии