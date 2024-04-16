ВСУ атаковали четыре района Белгородской области за сутки
Гладков: ВСУ 14 раз за сутки обстреляли четыре района Белгородской области
Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 16 апр - РИА Новости. Украинская армия атаковала четыре района Белгородской области 14 раз за прошедшие сутки, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, 15 апреля по четырем приграничным районам области было выпущено восемь снарядов, также с беспилотников было сброшено шесть взрывных устройств. Пострадавших нет второй день подряд. За отчетный день повреждения были выявлены в трех многоквартирных домах, пяти частных домах, четырёх автомобилях, объекте связи и фельдшерско-акушерском пункте (ФАП).
Согласно данным главы региона, количество обстрелов со стороны Украины начало снижаться к концу прошлой недели, и в понедельник также заметно уменьшение интенсивности.
"В Белгородском районе в селе Вергилевка с БПЛА сброшено одно взрывное устройство…В Краснояружском районе в селе Графовка с БПЛА сброшено взрывное устройство на инфраструктурный объект связи. Пострадавших нет. В Шебекинском городском округе по МАПП "Шебекино" выпущено 2 минометных снаряда", - написал Гладков.
Как отметил глава региона, в Грайворонском городском округе в селе Глотово взрывное устройство с дрона сброшено на здание ФАПа. По окраине села Козинка выпущено шесть минометных снарядов. На окраине села Пороз с беспилотника сброшено три взрывных устройства.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.