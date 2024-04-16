https://ria.ru/20240416/gladkov-1940332942.html

ВСУ атаковали четыре района Белгородской области за сутки

ВСУ атаковали четыре района Белгородской области за сутки - РИА Новости, 16.04.2024

ВСУ атаковали четыре района Белгородской области за сутки

Украинская армия атаковала четыре района Белгородской области 14 раз за прошедшие сутки, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T11:24

2024-04-16T11:24

2024-04-16T11:24

происшествия

белгородская область

белгородский район

вячеслав гладков

специальная военная операция на украине

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БЕЛГОРОД, 16 апр - РИА Новости. Украинская армия атаковала четыре района Белгородской области 14 раз за прошедшие сутки, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, 15 апреля по четырем приграничным районам области было выпущено восемь снарядов, также с беспилотников было сброшено шесть взрывных устройств. Пострадавших нет второй день подряд. За отчетный день повреждения были выявлены в трех многоквартирных домах, пяти частных домах, четырёх автомобилях, объекте связи и фельдшерско-акушерском пункте (ФАП). Согласно данным главы региона, количество обстрелов со стороны Украины начало снижаться к концу прошлой недели, и в понедельник также заметно уменьшение интенсивности. "В Белгородском районе в селе Вергилевка с БПЛА сброшено одно взрывное устройство…В Краснояружском районе в селе Графовка с БПЛА сброшено взрывное устройство на инфраструктурный объект связи. Пострадавших нет. В Шебекинском городском округе по МАПП "Шебекино" выпущено 2 минометных снаряда", - написал Гладков. Как отметил глава региона, в Грайворонском городском округе в селе Глотово взрывное устройство с дрона сброшено на здание ФАПа. По окраине села Козинка выпущено шесть минометных снарядов. На окраине села Пороз с беспилотника сброшено три взрывных устройства. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20240407/povrezhdeniya-1938432694.html

https://ria.ru/20240313/ataki-1932638218.html

белгородская область

белгородский район

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происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков