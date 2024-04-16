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В Тюменской области объявили срочную эвакуацию нескольких районов - РИА Новости, 16.04.2024
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11:31 16.04.2024 (обновлено: 12:24 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/evakuatsiya-1940334413.html
В Тюменской области объявили срочную эвакуацию нескольких районов
В Тюменской области объявили срочную эвакуацию нескольких районов - РИА Новости, 16.04.2024
В Тюменской области объявили срочную эвакуацию нескольких районов
В Тюменской области объявлена срочная эвакуация жителей Ишима, Ишимского и Казанского районов, сообщил губернатор региона Александр Моор в Telegram-канале. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T11:31
2024-04-16T12:24
ишим
ишимский район
тюменская область
наводнения в россии — 2024
александр моор
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. В Тюменской области объявлена срочная эвакуация жителей Ишима, Ишимского и Казанского районов, сообщил губернатор региона Александр Моор в Telegram-канале."Мы начинаем срочную эвакуацию населения. Наши специалисты заблаговременно обошли все дома на территориях, которым грозит большая вода. Оповестили лично каждого. Некоторых проинформировали не по разу. Вы все знаете об опасности. Собирайте ценные вещи. Немедленно выезжайте в безопасное место, к родственникам или в ПВР", — сказал глава области.Как подчеркнул Моор, согласно новому прогнозу по паводку, уровень воды в реке Ишим будет значительно выше, чем ожидалось, растет вероятность прорыва дамб или перелива через них.Количество населенных пунктов, которые могут попасть в зону затопления, будет увеличиваться.Накануне губернатор сообщил, что на реке Ишим начали взрывать лед, чтобы максимально быстро пропустить его и не создавать нагрузки на дамбы.Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Наиболее напряженная ситуация ожидается к 20 апреля, пик — 23-25 апреля. В регионе сформировали группировку, которая насчитывает более 12 тысяч человек и свыше 2,6 тысячи единиц техники.
https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html
https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html
ишим
ишимский район
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ишим, ишимский район, тюменская область, наводнения в россии — 2024, александр моор
Ишим, Ишимский район, Тюменская область, Наводнения в России — 2024, Александр Моор
В Тюменской области объявили срочную эвакуацию нескольких районов

Моор объявил срочную эвакуацию населения Ишима, Казанского и Ишимского районов

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПожарная машина на затопленной в результате паводка улице в городе Ишим Тюменской области
Пожарная машина на затопленной в результате паводка улице в городе Ишим Тюменской области - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Пожарная машина на затопленной в результате паводка улице в городе Ишим Тюменской области. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. В Тюменской области объявлена срочная эвакуация жителей Ишима, Ишимского и Казанского районов, сообщил губернатор региона Александр Моор в Telegram-канале.
"Мы начинаем срочную эвакуацию населения. Наши специалисты заблаговременно обошли все дома на территориях, которым грозит большая вода. Оповестили лично каждого. Некоторых проинформировали не по разу. Вы все знаете об опасности. Собирайте ценные вещи. Немедленно выезжайте в безопасное место, к родственникам или в ПВР", — сказал глава области.
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Как подчеркнул Моор, согласно новому прогнозу по паводку, уровень воды в реке Ишим будет значительно выше, чем ожидалось, растет вероятность прорыва дамб или перелива через них.
Количество населенных пунктов, которые могут попасть в зону затопления, будет увеличиваться.
Накануне губернатор сообщил, что на реке Ишим начали взрывать лед, чтобы максимально быстро пропустить его и не создавать нагрузки на дамбы.
Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Наиболее напряженная ситуация ожидается к 20 апреля, пик — 23-25 апреля. В регионе сформировали группировку, которая насчитывает более 12 тысяч человек и свыше 2,6 тысячи единиц техники.
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ИшимИшимский районТюменская областьНаводнения в России — 2024Александр Моор
 
 
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