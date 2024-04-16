https://ria.ru/20240416/evakuatsiya-1940334413.html
В Тюменской области объявили срочную эвакуацию нескольких районов
В Тюменской области объявили срочную эвакуацию нескольких районов - РИА Новости, 16.04.2024
В Тюменской области объявили срочную эвакуацию нескольких районов
В Тюменской области объявлена срочная эвакуация жителей Ишима, Ишимского и Казанского районов, сообщил губернатор региона Александр Моор в Telegram-канале. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T11:31
2024-04-16T11:31
2024-04-16T12:24
ишим
ишимский район
тюменская область
наводнения в россии — 2024
александр моор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938601706_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_b3f990a71d2e76e2e5886e4d90b61574.jpg
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. В Тюменской области объявлена срочная эвакуация жителей Ишима, Ишимского и Казанского районов, сообщил губернатор региона Александр Моор в Telegram-канале."Мы начинаем срочную эвакуацию населения. Наши специалисты заблаговременно обошли все дома на территориях, которым грозит большая вода. Оповестили лично каждого. Некоторых проинформировали не по разу. Вы все знаете об опасности. Собирайте ценные вещи. Немедленно выезжайте в безопасное место, к родственникам или в ПВР", — сказал глава области.Как подчеркнул Моор, согласно новому прогнозу по паводку, уровень воды в реке Ишим будет значительно выше, чем ожидалось, растет вероятность прорыва дамб или перелива через них.Количество населенных пунктов, которые могут попасть в зону затопления, будет увеличиваться.Накануне губернатор сообщил, что на реке Ишим начали взрывать лед, чтобы максимально быстро пропустить его и не создавать нагрузки на дамбы.Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Наиболее напряженная ситуация ожидается к 20 апреля, пик — 23-25 апреля. В регионе сформировали группировку, которая насчитывает более 12 тысяч человек и свыше 2,6 тысячи единиц техники.
https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html
https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html
ишим
ишимский район
тюменская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938601706_202:0:2931:2047_1920x0_80_0_0_3743a31198bc65b5e8538af0079eb47a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ишим, ишимский район, тюменская область, наводнения в россии — 2024, александр моор
Ишим, Ишимский район, Тюменская область, Наводнения в России — 2024, Александр Моор
В Тюменской области объявили срочную эвакуацию нескольких районов
Моор объявил срочную эвакуацию населения Ишима, Казанского и Ишимского районов
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости.
В Тюменской области объявлена срочная эвакуация жителей Ишима, Ишимского и Казанского районов, сообщил губернатор региона Александр Моор в Telegram-канале
.
"Мы начинаем срочную эвакуацию населения. Наши специалисты заблаговременно обошли все дома на территориях, которым грозит большая вода. Оповестили лично каждого. Некоторых проинформировали не по разу. Вы все знаете об опасности. Собирайте ценные вещи. Немедленно выезжайте в безопасное место, к родственникам или в ПВР", — сказал глава области.
Как подчеркнул Моор, согласно новому прогнозу по паводку, уровень воды в реке Ишим будет значительно выше, чем ожидалось, растет вероятность прорыва дамб или перелива через них.
Количество населенных пунктов, которые могут попасть в зону затопления, будет увеличиваться.
Накануне губернатор сообщил, что на реке Ишим начали взрывать лед, чтобы максимально быстро пропустить его и не создавать нагрузки на дамбы.
Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Наиболее напряженная ситуация ожидается к 20 апреля, пик — 23-25 апреля. В регионе сформировали группировку, которая насчитывает более 12 тысяч человек и свыше 2,6 тысячи единиц техники.