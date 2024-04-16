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Политолог назвал причины обострения ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 16.04.2024
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00:53 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/eskalatsiya-1940284398.html
Политолог назвал причины обострения ситуации на Ближнем Востоке
Политолог назвал причины обострения ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 16.04.2024
Политолог назвал причины обострения ситуации на Ближнем Востоке
Обострение ситуации на Ближнем Востоке говорит о неспособности глобальных институтов защитить международное право, заявил РИА Новости эквадорский политолог... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T00:53
2024-04-16T00:53
в мире
израиль
иран
ближний восток
бени ганц
оон
корпус стражей исламской революции
обострение ситуации между ираном и израилем
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КИТО, 16 апр - РИА Новости. Обострение ситуации на Ближнем Востоке говорит о неспособности глобальных институтов защитить международное право, заявил РИА Новости эквадорский политолог Эдуардо Менесес. "То, что произошло в ходе этой эскалации насилия, и Иран ясно заявил об этом, связано с неспособностью международных институтов защитить международное право", - сказал он. "Прошло более шести месяцев, которые показали, что ООН и Совет безопасности ООН совершенно не в состоянии что-либо сделать с геноцидом, происходящим в Палестине. Спустя несколько месяцев было заявление Совета безопасности, но сейчас мы видим, что даже это заявление не было по-настоящему эффективным", - добавил эксперт. По мнению Менесеса, Израиль не подвергся санкциям за атаку против консульства Ирана, поскольку "он занимает позицию, интересную для США и Европы, чтобы продолжать доминирование над ресурсами, существующими на Ближнем Востоке, такими как газ и нефть". По словам политолога, единственное возможное решение конфликта - это военное и экономическое эмбарго в отношении Израиля и прекращение поддержки армии страны со стороны США и Европы. "Это единственное решение, которое бы могло открыть путь к настоящим переговорам, к прекращению геноцида и колонизации палестинских земель", - отметил эксперт. Элитное подразделение ВС Ирана Корпус стражей исламской революции в ночь на 14 апреля нанесло удар по Израилю в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотников, включая дроны-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский гостелеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли целей. По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб". Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей. Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.
https://ria.ru/20240415/izrail-1940048062.html
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в мире, израиль, иран, ближний восток, бени ганц, оон, корпус стражей исламской революции, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Израиль, Иран, Ближний Восток, Бени Ганц, ООН, Корпус стражей исламской революции, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Политолог назвал причины обострения ситуации на Ближнем Востоке

Эксперт: эскалация на Ближнем Востоке показала бессилие международных институтов

© AP Photo / Sam MednickРабота системы ПВО в небе над Иерусалимом в ночь 14 апреля 2024
Работа системы ПВО в небе над Иерусалимом в ночь 14 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© AP Photo / Sam Mednick
Работа системы ПВО в небе над Иерусалимом в ночь 14 апреля 2024. Архивное фото
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КИТО, 16 апр - РИА Новости. Обострение ситуации на Ближнем Востоке говорит о неспособности глобальных институтов защитить международное право, заявил РИА Новости эквадорский политолог Эдуардо Менесес.
"То, что произошло в ходе этой эскалации насилия, и Иран ясно заявил об этом, связано с неспособностью международных институтов защитить международное право", - сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ
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"Прошло более шести месяцев, которые показали, что ООН и Совет безопасности ООН совершенно не в состоянии что-либо сделать с геноцидом, происходящим в Палестине. Спустя несколько месяцев было заявление Совета безопасности, но сейчас мы видим, что даже это заявление не было по-настоящему эффективным", - добавил эксперт.
По мнению Менесеса, Израиль не подвергся санкциям за атаку против консульства Ирана, поскольку "он занимает позицию, интересную для США и Европы, чтобы продолжать доминирование над ресурсами, существующими на Ближнем Востоке, такими как газ и нефть".
По словам политолога, единственное возможное решение конфликта - это военное и экономическое эмбарго в отношении Израиля и прекращение поддержки армии страны со стороны США и Европы.
"Это единственное решение, которое бы могло открыть путь к настоящим переговорам, к прекращению геноцида и колонизации палестинских земель", - отметил эксперт.
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Элитное подразделение ВС Ирана Корпус стражей исламской революции в ночь на 14 апреля нанесло удар по Израилю в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотников, включая дроны-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский гостелеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли целей.
По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб".
Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей.
Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.
Изображение сгенерировано ИИ
Израилю постучали по крыше
14 апреля, 12:47
 
В миреИзраильИранБлижний ВостокБени ГанцООНКорпус стражей исламской революцииОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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