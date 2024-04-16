https://ria.ru/20240416/elektroenergiya-1940323972.html

Энергодар и близлежащие населенные пункты остались без электроэнергии

Энергодар и близлежащие населенные пункты остались без электроэнергии - РИА Новости, 16.04.2024

Энергодар и близлежащие населенные пункты остались без электроэнергии

Энергодар и близлежащие к нему населенные пункты в Запорожской области остались без электроэнергии из-за аварийного отключения высоковольтной линии, сообщили в... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T10:42

2024-04-16T10:42

2024-04-16T10:44

энергодар

происшествия

запорожская область

запорожская аэс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости. Энергодар и близлежащие к нему населенные пункты в Запорожской области остались без электроэнергии из-за аварийного отключения высоковольтной линии, сообщили в администрации города."Произошло аварийное отключение высоковольтной линии, идущей с Мелитополя. Энергодар и близлежащие населенные пункты остались без электроэнергии", - говорится в сообщении.Специалисты выясняют причины аварийного отключения.

энергодар

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

энергодар, происшествия, запорожская область, запорожская аэс