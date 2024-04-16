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Энергодар и близлежащие населенные пункты остались без электроэнергии
Энергодар и близлежащие населенные пункты остались без электроэнергии - РИА Новости, 16.04.2024
Энергодар и близлежащие населенные пункты остались без электроэнергии
Энергодар и близлежащие к нему населенные пункты в Запорожской области остались без электроэнергии из-за аварийного отключения высоковольтной линии, сообщили в... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T10:42
2024-04-16T10:42
2024-04-16T10:44
энергодар
происшествия
запорожская область
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости. Энергодар и близлежащие к нему населенные пункты в Запорожской области остались без электроэнергии из-за аварийного отключения высоковольтной линии, сообщили в администрации города."Произошло аварийное отключение высоковольтной линии, идущей с Мелитополя. Энергодар и близлежащие населенные пункты остались без электроэнергии", - говорится в сообщении.Специалисты выясняют причины аварийного отключения.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
энергодар, происшествия, запорожская область, запорожская аэс
Энергодар, Происшествия, Запорожская область, Запорожская АЭС
Энергодар и близлежащие населенные пункты остались без электроэнергии
Энергодар остался без света из-за аварийного отключения высоковольтной линии