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Песков отреагировал на внесение Беркович* и Петрийчук* в число экстремистов - РИА Новости, 16.04.2024
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12:54 16.04.2024 (обновлено: 14:47 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/ekstremisty-1940352165.html
Песков отреагировал на внесение Беркович* и Петрийчук* в число экстремистов
Песков отреагировал на внесение Беркович* и Петрийчук* в число экстремистов - РИА Новости, 16.04.2024
Песков отреагировал на внесение Беркович* и Петрийчук* в число экстремистов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Росфинмониторинг вопрос о внесении режиссера Евгении Беркович* и драматурга Светланы Петрийчук* в... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T12:54
2024-04-16T14:47
россия
дмитрий песков
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
общество
татьяна беркович
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Росфинмониторинг вопрос о внесении режиссера Евгении Беркович* и драматурга Светланы Петрийчук* в перечень экстремистов и заявил, что ведомство руководствуется буквой и нормой закона. Ранее Росфинмониторинг внес режиссера Евгению Беркович* и драматурга Светлану Петрийчук* в перечень террористов и экстремистов. "В данном случае те ведомства, которые принимают такие решения, они руководствуются нормой и буквой закона соответствующего. Поэтому по тем критериям, которые они использовали, лучше обращаться именно в те ведомства, которые принимают те или иные решения на этот счет", - ответил Песков на вопрос журналиста о том, действительно ли, по мнению Кремля, эти Беркович* и Петрийчук* представляют такую же опасность, как, например, "Русский добровольческий корпус"** , также внесенный в перечень террористов и экстремистов.* Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов** Организация, внесенная Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
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россия, дмитрий песков, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), общество, татьяна беркович
Россия, Дмитрий Песков, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Общество, Татьяна Беркович
Песков отреагировал на внесение Беркович* и Петрийчук* в число экстремистов

Песков перадресовал вопрос о Беркович и Петрийчук в Росфинмониторинг

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкДраматург Светлана Петрийчук и режиссер Евгения Беркович в Хамовническом суде Москвы
Драматург Светлана Петрийчук и режиссер Евгения Беркович в Хамовническом суде Москвы - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Драматург Светлана Петрийчук и режиссер Евгения Беркович в Хамовническом суде Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Росфинмониторинг вопрос о внесении режиссера Евгении Беркович* и драматурга Светланы Петрийчук* в перечень экстремистов и заявил, что ведомство руководствуется буквой и нормой закона.
Ранее Росфинмониторинг внес режиссера Евгению Беркович* и драматурга Светлану Петрийчук* в перечень террористов и экстремистов.
"В данном случае те ведомства, которые принимают такие решения, они руководствуются нормой и буквой закона соответствующего. Поэтому по тем критериям, которые они использовали, лучше обращаться именно в те ведомства, которые принимают те или иные решения на этот счет", - ответил Песков на вопрос журналиста о том, действительно ли, по мнению Кремля, эти Беркович* и Петрийчук* представляют такую же опасность, как, например, "Русский добровольческий корпус"** , также внесенный в перечень террористов и экстремистов.
* Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
** Организация, внесенная Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
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РоссияДмитрий ПесковФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)ОбществоТатьяна Беркович
 
 
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