https://ria.ru/20240416/ekstremisty-1940352165.html

Песков отреагировал на внесение Беркович* и Петрийчук* в число экстремистов

Песков отреагировал на внесение Беркович* и Петрийчук* в число экстремистов - РИА Новости, 16.04.2024

Песков отреагировал на внесение Беркович* и Петрийчук* в число экстремистов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Росфинмониторинг вопрос о внесении режиссера Евгении Беркович* и драматурга Светланы Петрийчук* в... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T12:54

2024-04-16T12:54

2024-04-16T14:47

россия

дмитрий песков

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

общество

татьяна беркович

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894594558_0:148:3113:1899_1920x0_80_0_0_1a7d6cd57fa4287c8045e7cad5a1f093.jpg

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Росфинмониторинг вопрос о внесении режиссера Евгении Беркович* и драматурга Светланы Петрийчук* в перечень экстремистов и заявил, что ведомство руководствуется буквой и нормой закона. Ранее Росфинмониторинг внес режиссера Евгению Беркович* и драматурга Светлану Петрийчук* в перечень террористов и экстремистов. "В данном случае те ведомства, которые принимают такие решения, они руководствуются нормой и буквой закона соответствующего. Поэтому по тем критериям, которые они использовали, лучше обращаться именно в те ведомства, которые принимают те или иные решения на этот счет", - ответил Песков на вопрос журналиста о том, действительно ли, по мнению Кремля, эти Беркович* и Петрийчук* представляют такую же опасность, как, например, "Русский добровольческий корпус"** , также внесенный в перечень террористов и экстремистов.* Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов** Организация, внесенная Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов

https://ria.ru/20240331/budanov-1936943524.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, дмитрий песков, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), общество, татьяна беркович