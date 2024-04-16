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Ефимов: новый ТЦ открылся по городской программе в Кузьминках - РИА Новости, 16.04.2024
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14:05 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/efimov-1940209211.html
Ефимов: новый ТЦ открылся по городской программе в Кузьминках
Ефимов: новый ТЦ открылся по городской программе в Кузьминках - РИА Новости, 16.04.2024
Ефимов: новый ТЦ открылся по городской программе в Кузьминках
В Москве открылся первый торговый объект, построенный по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), им стал торговый центр "Кузьминки Молл", РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T14:05
2024-04-16T14:05
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
владислав овчинский
ювао (москва)
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. В Москве открылся первый торговый объект, построенный по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), им стал торговый центр "Кузьминки Молл", заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.ТЦ ввел в эксплуатацию инвестор, входящий в состав компании "ПИК"."Соглашение о строительстве торгового центра на Зеленодольской улице было подписано в 2021 году. По программе стимулирования создания мест приложения труда девелопер возвел торговый объект площадью более 53 тысяч квадратных метров. В результате реализации проекта создано 2 тысячи рабочих мест", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Отмечается, что уже подписали договоры на аренду свыше 90% площадей. Для посетителей ТЦ будет открыты порядка 150 магазинов, супермаркет продуктов, кафе, рестораны, а также развлекательный центр. Арендаторами значатся крупнейшие федеральные ретейлеры.В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский заявил, что данная городская программа помогает инвестору получить возможность включить в свой портфель инвестиционно привлекательный объект. Также теперь инвестор может получать дополнительную прибыль от эксплуатации объекта. По словам Овчинского, на сегодняшний день по программе стимулирования создания МПТ предусмотрено возведение 15 торговых и ТРЦ. Там планируется создать порядка 10 тыс. новых рабочих мест.Как уточнил управляющий директор объекта Максим Лепендин, столичный район Кузьминки активно принимает участие в городской программе реновации жилищного фонда, поэтому появление дополнительных рабочих мест в торговом центре актуально для всего ЮВАО.За 4 года реализации в столице программа стимулирования создания МПТ охватила практически все районы мегаполиса. Правительство города заключило свыше 90 соглашений с инвесторами, которые предполагают возведение более 4,5 млн кв. м недвижимости. Среди них – промпредприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, а также культуры и спорта.В Москве совокупно в развитие столицы и создание МПТ планируется привлечь более 1,4 трлн руб. Благодаря чему будет создано свыше 210 тыс. новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города. Застройщики, желающие принять участие в программе, могут отправить заявку через онлайн-сервис на столичном Инвеспортале.Ранее Ефимов сообщал, что в рамках реализации программы стимулирования создания мест приложения труда в Москве будет построена вторая очередь промышленного технопарка "Алабушево", который находится в ОЭЗ "Технополис Москва".
https://ria.ru/20240415/zemlya-1939707848.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский, ювао (москва)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Владислав Овчинский, ЮВАО (Москва)

Ефимов: новый ТЦ открылся по городской программе в Кузьминках

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. В Москве открылся первый торговый объект, построенный по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), им стал торговый центр "Кузьминки Молл", заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
ТЦ ввел в эксплуатацию инвестор, входящий в состав компании "ПИК".
"Соглашение о строительстве торгового центра на Зеленодольской улице было подписано в 2021 году. По программе стимулирования создания мест приложения труда девелопер возвел торговый объект площадью более 53 тысяч квадратных метров. В результате реализации проекта создано 2 тысячи рабочих мест", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Отмечается, что уже подписали договоры на аренду свыше 90% площадей. Для посетителей ТЦ будет открыты порядка 150 магазинов, супермаркет продуктов, кафе, рестораны, а также развлекательный центр. Арендаторами значатся крупнейшие федеральные ретейлеры.
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В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский заявил, что данная городская программа помогает инвестору получить возможность включить в свой портфель инвестиционно привлекательный объект. Также теперь инвестор может получать дополнительную прибыль от эксплуатации объекта. По словам Овчинского, на сегодняшний день по программе стимулирования создания МПТ предусмотрено возведение 15 торговых и ТРЦ. Там планируется создать порядка 10 тыс. новых рабочих мест.
Как уточнил управляющий директор объекта Максим Лепендин, столичный район Кузьминки активно принимает участие в городской программе реновации жилищного фонда, поэтому появление дополнительных рабочих мест в торговом центре актуально для всего ЮВАО.
За 4 года реализации в столице программа стимулирования создания МПТ охватила практически все районы мегаполиса. Правительство города заключило свыше 90 соглашений с инвесторами, которые предполагают возведение более 4,5 млн кв. м недвижимости. Среди них – промпредприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, а также культуры и спорта.
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В Москве совокупно в развитие столицы и создание МПТ планируется привлечь более 1,4 трлн руб. Благодаря чему будет создано свыше 210 тыс. новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города. Застройщики, желающие принять участие в программе, могут отправить заявку через онлайн-сервис на столичном Инвеспортале.
Ранее Ефимов сообщал, что в рамках реализации программы стимулирования создания мест приложения труда в Москве будет построена вторая очередь промышленного технопарка "Алабушево", который находится в ОЭЗ "Технополис Москва".
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Владислав ОвчинскийЮВАО (Москва)
 
 
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