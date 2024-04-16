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Достижения Ростовской области в производительности труда обсудили в Москве - РИА Новости, 16.04.2024
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Ростовская область
Ростовская область
 
13:58 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/dostizheniya-1940365744.html
Достижения Ростовской области в производительности труда обсудили в Москве
Достижения Ростовской области в производительности труда обсудили в Москве - РИА Новости, 16.04.2024
Достижения Ростовской области в производительности труда обсудили в Москве
Достижения Ростовской области в сфере производительности труда представили в Москве на совещании с регионами-лидерами, сообщает правительство региона. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T13:58
2024-04-16T13:58
ростовская область
россия
москва
александр скрябин
владимир путин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 апр - РИА Новости. Достижения Ростовской области в сфере производительности труда представили в Москве на совещании с регионами-лидерами, сообщает правительство региона. "Повышение производительности труда - одно из ключевых направлений работы ближайших пяти лет. Важно не только расширить уже действующие программы, но и работать над снятием системных ограничений", - приводятся в сообщении слова замминистра экономического развития РФ Мурата Керефова. Он предложил большее внимание уделить изменению нормативного регулирования предпринимательской деятельности, снимать барьеры, которые мешают опережающему росту производительности труда в стране. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил охватить проектами по повышению производительности труда 40% средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики. Для этого прорабатывается вопрос создания центров компетенций по повышению эффективности целых отраслей. Кроме того, обсуждается система комплексной поддержки проектов, важных для укрепления технологического суверенитета. "По поручению губернатора Ростовской области Василия Голубева на Дону выстроена эффективная система работы с предприятиями. В настоящее время участниками нацпроекта является 191 донское предприятие. Инструментам бережливых технологий обучено более 4 тысяч сотрудников компаний-участников", - сказал первый замгубернатора области Александр Скрябин. Он напомнил, что с 2020 года в рамках регионального проекта оказывается адресная поддержка в сфере повышения производительности труда субъектам малого и среднего предпринимательства с выручкой от 100 до 400 миллионов рублей. При участии Регионального центра компетенций проводятся совещания-презентации с потенциальными компаниями-участниками, осуществляются выезды на предприятия, где коллективы организаций информируют о преимуществах участия в мероприятиях нацпроекта. "С декабря 2019 года функционирует "Фабрика процессов", а с прошлого года - "Центр развития продаж" и "Фабрика офисных процессов". В этом году планируется открыть "Фабрику логистических процессов", на площадке которой участники в режиме реального процесса получат практический опыт применения инструментов логистики, устранения потерь, оптимизации складских процессов", - добавил Скрябин. Региональным центром компетенций организована работа "Клуба директоров", миссия которого заключается в распространении философии и практики бережливого производства. Для компаний-участников нацпроекта региональными институтами предусмотрены меры поддержки. По итогам промежуточного рейтинга нацпроекта "Производительность труда" за 2023 год Ростовская область и Республика Татарстан разделили первое место.
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россия, москва, александр скрябин, владимир путин, василий голубев
Ростовская область , Россия, Москва, Александр Скрябин, Владимир Путин, Василий Голубев

Достижения Ростовской области в производительности труда обсудили в Москве

© Фото : правительство Ростовской областиДостижения Ростовской области в сфере производительности труда представили в Москве на совещании с регионами-лидерами
Достижения Ростовской области в сфере производительности труда представили в Москве на совещании с регионами-лидерами - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© Фото : правительство Ростовской области
Достижения Ростовской области в сфере производительности труда представили в Москве на совещании с регионами-лидерами
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 апр - РИА Новости. Достижения Ростовской области в сфере производительности труда представили в Москве на совещании с регионами-лидерами, сообщает правительство региона.
"Повышение производительности труда - одно из ключевых направлений работы ближайших пяти лет. Важно не только расширить уже действующие программы, но и работать над снятием системных ограничений", - приводятся в сообщении слова замминистра экономического развития РФ Мурата Керефова. Он предложил большее внимание уделить изменению нормативного регулирования предпринимательской деятельности, снимать барьеры, которые мешают опережающему росту производительности труда в стране.
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Ранее президент РФ Владимир Путин поручил охватить проектами по повышению производительности труда 40% средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики. Для этого прорабатывается вопрос создания центров компетенций по повышению эффективности целых отраслей. Кроме того, обсуждается система комплексной поддержки проектов, важных для укрепления технологического суверенитета.
"По поручению губернатора Ростовской области Василия Голубева на Дону выстроена эффективная система работы с предприятиями. В настоящее время участниками нацпроекта является 191 донское предприятие. Инструментам бережливых технологий обучено более 4 тысяч сотрудников компаний-участников", - сказал первый замгубернатора области Александр Скрябин.
Он напомнил, что с 2020 года в рамках регионального проекта оказывается адресная поддержка в сфере повышения производительности труда субъектам малого и среднего предпринимательства с выручкой от 100 до 400 миллионов рублей. При участии Регионального центра компетенций проводятся совещания-презентации с потенциальными компаниями-участниками, осуществляются выезды на предприятия, где коллективы организаций информируют о преимуществах участия в мероприятиях нацпроекта.
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"С декабря 2019 года функционирует "Фабрика процессов", а с прошлого года - "Центр развития продаж" и "Фабрика офисных процессов". В этом году планируется открыть "Фабрику логистических процессов", на площадке которой участники в режиме реального процесса получат практический опыт применения инструментов логистики, устранения потерь, оптимизации складских процессов", - добавил Скрябин.
Региональным центром компетенций организована работа "Клуба директоров", миссия которого заключается в распространении философии и практики бережливого производства. Для компаний-участников нацпроекта региональными институтами предусмотрены меры поддержки.
По итогам промежуточного рейтинга нацпроекта "Производительность труда" за 2023 год Ростовская область и Республика Татарстан разделили первое место.
 
Ростовская областьРоссияМоскваАлександр СкрябинВладимир ПутинВасилий Голубев
 
 
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