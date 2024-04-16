https://ria.ru/20240416/devochka-1940329925.html

Во Владивостоке пропала девятилетняя девочка

Во Владивостоке пропала девятилетняя девочка - РИА Новости, 16.04.2024

Во Владивостоке пропала девятилетняя девочка

Девятилетняя девочка ушла из дома во Владивостоке и не вернулась, полиция организовала поиски, сообщает управление МВД РФ по Приморскому краю в Telegram-канале. РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T11:13

2024-04-16T11:13

2024-04-16T11:13

происшествия

владивосток

россия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 16 апр - РИА Новости. Девятилетняя девочка ушла из дома во Владивостоке и не вернулась, полиция организовала поиски, сообщает управление МВД РФ по Приморскому краю в Telegram-канале. Жительница Владивостока обратилась в полицию с просьбой разыскать её 9-летнюю дочь, которая в 11.51 (04.51 мск) во вторник, 16 апреля, ушла из дома и не вернулась. "Полицейскими организованы мероприятия, направленные на розыск несовершеннолетней. Приметы: на вид девять лет, рост 147 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серо-зеленые. Была одета в черную кожаную куртку, черные джинсы, лаковые ботинки, при себе имела меховую сумку леопардовой расцветки", - говорится в сообщении. Приморцев, которые видели девочку, просят обращаться в полицию.

https://ria.ru/20240226/shkolnitsa-1929463319.html

владивосток

россия

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, владивосток, россия, приморский край