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Во Владивостоке пропала девятилетняя девочка - РИА Новости, 16.04.2024
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11:13 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/devochka-1940329925.html
Во Владивостоке пропала девятилетняя девочка
Во Владивостоке пропала девятилетняя девочка - РИА Новости, 16.04.2024
Во Владивостоке пропала девятилетняя девочка
Девятилетняя девочка ушла из дома во Владивостоке и не вернулась, полиция организовала поиски, сообщает управление МВД РФ по Приморскому краю в Telegram-канале. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T11:13
2024-04-16T11:13
происшествия
владивосток
россия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 16 апр - РИА Новости. Девятилетняя девочка ушла из дома во Владивостоке и не вернулась, полиция организовала поиски, сообщает управление МВД РФ по Приморскому краю в Telegram-канале. Жительница Владивостока обратилась в полицию с просьбой разыскать её 9-летнюю дочь, которая в 11.51 (04.51 мск) во вторник, 16 апреля, ушла из дома и не вернулась. "Полицейскими организованы мероприятия, направленные на розыск несовершеннолетней. Приметы: на вид девять лет, рост 147 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серо-зеленые. Была одета в черную кожаную куртку, черные джинсы, лаковые ботинки, при себе имела меховую сумку леопардовой расцветки", - говорится в сообщении. Приморцев, которые видели девочку, просят обращаться в полицию.
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происшествия, владивосток, россия, приморский край
Происшествия, Владивосток, Россия, Приморский край
Во Владивостоке пропала девятилетняя девочка

Во Владивостоке ищут девятилетнюю девочку, которая ушла из дома и не вернулась

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 16 апр - РИА Новости. Девятилетняя девочка ушла из дома во Владивостоке и не вернулась, полиция организовала поиски, сообщает управление МВД РФ по Приморскому краю в Telegram-канале.
Жительница Владивостока обратилась в полицию с просьбой разыскать её 9-летнюю дочь, которая в 11.51 (04.51 мск) во вторник, 16 апреля, ушла из дома и не вернулась.
"Полицейскими организованы мероприятия, направленные на розыск несовершеннолетней. Приметы: на вид девять лет, рост 147 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серо-зеленые. Была одета в черную кожаную куртку, черные джинсы, лаковые ботинки, при себе имела меховую сумку леопардовой расцветки", - говорится в сообщении.
Приморцев, которые видели девочку, просят обращаться в полицию.
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