https://ria.ru/20240416/deputat-1940376318.html

В Запорожской области совершили покушение на местного депутата

В Запорожской области совершили покушение на местного депутата - РИА Новости, 16.04.2024

В Запорожской области совершили покушение на местного депутата

В Запорожской области террористы совершили покушение на депутата Акимовского окружного совета Антона Якименко, сообщил глава общественного движения "Мы вместе с РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T14:28

2024-04-16T14:28

2024-04-16T16:22

запорожская область

в мире

владимир рогов

единая россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

служба безопасности украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр — РИА Новости. В Запорожской области террористы совершили покушение на депутата Акимовского окружного совета Антона Якименко, сообщил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в Telegram-канале."Очередной теракт в Запорожской области. Поступила информация, что сегодня террористы подорвали депутата Акимовского окружного совета, <...> это Антон Якименко. Член партии "Единая Россия", — написал он.Как уточнил Рогов, взрывное устройство разместили на уровне головы и прикрепили к воротам, оно сработало в тот момент, когда парламентарий собирался загнать автомобиль во двор.Отмечается, что Якименко вошел в первую тройку избирательного списка партии на выборах в местные органы власти. Он возглавляет подразделение ГУП "ГЗО" — "Акимовское".По словам общественника, за этим преступлением стоит украинская сторона.В администрации Акимовки сообщили РИА Новости, что депутат жив. На месте ведутся следственные действия.Киевский режим регулярно предпринимает попытки диверсий на территории новых регионов. Так, в конце февраля ФСБ задержала трех украинцев, готовивших теракт с применением боевого отравляющего вещества в Запорожской области. В том же месяце силовики нейтрализовали агента СБУ, который в преддверии выборов президента России готовился подорвать машину одного из местных политиков.

https://ria.ru/20240317/pokushenie-1933681205.html

https://ria.ru/20240415/avdeevka-1939561097.html

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запорожская область, в мире, владимир рогов, единая россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, россия