Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области совершили покушение на местного депутата - РИА Новости, 16.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:28 16.04.2024 (обновлено: 16:22 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/deputat-1940376318.html
В Запорожской области совершили покушение на местного депутата
В Запорожской области совершили покушение на местного депутата - РИА Новости, 16.04.2024
В Запорожской области совершили покушение на местного депутата
В Запорожской области террористы совершили покушение на депутата Акимовского окружного совета Антона Якименко, сообщил глава общественного движения "Мы вместе с РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T14:28
2024-04-16T16:22
запорожская область
в мире
владимир рогов
единая россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871146593_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_ca8de2eb0bec857385766b92f1b51dfd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр — РИА Новости. В Запорожской области террористы совершили покушение на депутата Акимовского окружного совета Антона Якименко, сообщил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в Telegram-канале."Очередной теракт в Запорожской области. Поступила информация, что сегодня террористы подорвали депутата Акимовского окружного совета, &lt;...&gt; это Антон Якименко. Член партии "Единая Россия", — написал он.Как уточнил Рогов, взрывное устройство разместили на уровне головы и прикрепили к воротам, оно сработало в тот момент, когда парламентарий собирался загнать автомобиль во двор.Отмечается, что Якименко вошел в первую тройку избирательного списка партии на выборах в местные органы власти. Он возглавляет подразделение ГУП "ГЗО" — "Акимовское".По словам общественника, за этим преступлением стоит украинская сторона.В администрации Акимовки сообщили РИА Новости, что депутат жив. На месте ведутся следственные действия.Киевский режим регулярно предпринимает попытки диверсий на территории новых регионов. Так, в конце февраля ФСБ задержала трех украинцев, готовивших теракт с применением боевого отравляющего вещества в Запорожской области. В том же месяце силовики нейтрализовали агента СБУ, который в преддверии выборов президента России готовился подорвать машину одного из местных политиков.
https://ria.ru/20240317/pokushenie-1933681205.html
https://ria.ru/20240415/avdeevka-1939561097.html
запорожская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871146593_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_9822c6648a4b484c624366ae1c36951f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, в мире, владимир рогов, единая россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, россия
Запорожская область, В мире, Владимир Рогов, Единая Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины, Россия
В Запорожской области совершили покушение на местного депутата

Рогов: в Запорожской области совершили покушение на депутата Якименко

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудники военной полиции в Запорожской области
Сотрудники военной полиции в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Сотрудники военной полиции в Запорожской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр — РИА Новости. В Запорожской области террористы совершили покушение на депутата Акимовского окружного совета Антона Якименко, сообщил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в Telegram-канале.
"Очередной теракт в Запорожской области. Поступила информация, что сегодня террористы подорвали депутата Акимовского окружного совета, <...> это Антон Якименко. Член партии "Единая Россия", — написал он.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
В Бердянске предотвратили покушение на доверенное лицо Путина
17 марта, 14:04
Как уточнил Рогов, взрывное устройство разместили на уровне головы и прикрепили к воротам, оно сработало в тот момент, когда парламентарий собирался загнать автомобиль во двор.
Отмечается, что Якименко вошел в первую тройку избирательного списка партии на выборах в местные органы власти. Он возглавляет подразделение ГУП "ГЗО" — "Акимовское".
По словам общественника, за этим преступлением стоит украинская сторона.
В администрации Акимовки сообщили РИА Новости, что депутат жив. На месте ведутся следственные действия.
Киевский режим регулярно предпринимает попытки диверсий на территории новых регионов. Так, в конце февраля ФСБ задержала трех украинцев, готовивших теракт с применением боевого отравляющего вещества в Запорожской области. В том же месяце силовики нейтрализовали агента СБУ, который в преддверии выборов президента России готовился подорвать машину одного из местных политиков.
Российские военнослужащие в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
"Цепляются за каждый куст". Что творится на самом горячем участке фронта
15 апреля, 08:00
 
Запорожская областьВ миреВладимир РоговЕдиная РоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Служба безопасности УкраиныРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала