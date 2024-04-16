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Глава МЧС проинспектировал строительство защитной дамбы на реке Тобол
Глава МЧС проинспектировал строительство защитной дамбы на реке Тобол - РИА Новости, 16.04.2024
Глава МЧС проинспектировал строительство защитной дамбы на реке Тобол
Глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Курганской области Вадим Шумков проинспектировали строительство защитной дамбы на реке Тобол, рассказали РИА... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T15:19
2024-04-16T15:19
2024-04-16T15:20
курганская область
тобол (река)
курган
александр куренков (мчс)
вадим шумков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
происшествия
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Курганской области Вадим Шумков проинспектировали строительство защитной дамбы на реке Тобол, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. "Глава МЧС Александр Куренков вместе с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым посетили защитную дамбу для оценки состояния гидротехнического сооружения и проверили ход работ по ее усилению", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что в Кургане наблюдается интенсивный подъем уровня воды в реке Тобол. Сотрудники МЧС продолжают работы по укреплению защитной дамбы, уже возведено более 17 километров насыпей. В берегоукрепительных работах посменно участвуют до 4 тысяч человек - спасатели, представители городских служб, волонтеры и местные жители. "Все друг другу стараются помочь – волонтеры, жители города и соседних регионов, все службы работают днем и ночью. По-другому в нашей стране и быть не может", - приводит пресс-служба министерства слова Куренкова. Для оповещения населения в Кургане используются сирены, смс-сообщения, а также специальный транспорт с громкоговорителями. Людям разъясняют, как подготовить свое жилье к паводку, где находятся склады для хранения мебели и техники, и на каких специально выделенных парковках можно оставить свой автотранспорт. По данным МЧС, приюты для животных готовы принять на передержку домашних питомцев.
https://ria.ru/20240416/kurgan-1940351931.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курганская область, тобол (река), курган, александр куренков (мчс), вадим шумков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, происшествия
Курганская область, Тобол (река), Курган, Александр Куренков (МЧС), Вадим Шумков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024, Происшествия
Глава МЧС проинспектировал строительство защитной дамбы на реке Тобол
Глава МЧС Куренков и губернатор Шумков проверили защитную дамбу на реке Тобол
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Курганской области Вадим Шумков проинспектировали строительство защитной дамбы на реке Тобол, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Глава МЧС Александр Куренков вместе с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым посетили защитную дамбу для оценки состояния гидротехнического сооружения и проверили ход работ по ее усилению", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что в Кургане
наблюдается интенсивный подъем уровня воды в реке Тобол. Сотрудники МЧС продолжают работы по укреплению защитной дамбы, уже возведено более 17 километров насыпей. В берегоукрепительных работах посменно участвуют до 4 тысяч человек - спасатели, представители городских служб, волонтеры и местные жители.
"Все друг другу стараются помочь – волонтеры, жители города и соседних регионов, все службы работают днем и ночью. По-другому в нашей стране и быть не может", - приводит пресс-служба министерства слова Куренкова.
Для оповещения населения в Кургане используются сирены, смс-сообщения, а также специальный транспорт с громкоговорителями. Людям разъясняют, как подготовить свое жилье к паводку, где находятся склады для хранения мебели и техники, и на каких специально выделенных парковках можно оставить свой автотранспорт. По данным МЧС, приюты для животных готовы принять на передержку домашних питомцев.