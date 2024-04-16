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В Бурятии затопило около 600 приусадебных участков - РИА Новости, 16.04.2024
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12:57 16.04.2024 (обновлено: 13:31 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/buryatiya-1940352719.html
В Бурятии затопило около 600 приусадебных участков
В Бурятии затопило около 600 приусадебных участков - РИА Новости, 16.04.2024
В Бурятии затопило около 600 приусадебных участков
В Бурятии затопило около 600 приусадебных участков, сообщил глава региона Алексей Цыденов в Telegram-канале. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T12:57
2024-04-16T13:31
происшествия
улан-удэ
прибайкальский район
иволгинский район
алексей цыденов
наводнения в россии — 2024
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УЛАН-УДЭ, 16 апр — РИА Новости. В Бурятии затопило около 600 приусадебных участков, сообщил глава региона Алексей Цыденов в Telegram-канале."В связи с осложнением паводковой ситуации ввели сегодня межмуниципальный режим ЧС в городе Улан-Удэ, Иволгинском и Прибайкальском районах. На текущий момент подтоплено порядка 600 приусадебных участков, несколько жилых домов с выходом воды выше уровня пола", — говорится в публикации.В Иволгинском районе начала работать комиссия по оценке ущерба. Пострадавшие со среды начнут получать по десять тысяч рублей. Для собственников домов с полной утратой, где уровень воды выше окна, будут другие выплаты.Цыденов уточнил, что специалисты продолжают подрывать лед и отчищать русло реки Селенга, в том числе в районе Вахмистрово, Ошурково и Еловка-Татаурово. После ухода воды местным жителям помогут просушить дома. Минтрансу республики поручили восстановить дороги, пострадавшие из-за паводка.
https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html
улан-удэ
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происшествия, улан-удэ, прибайкальский район, иволгинский район, алексей цыденов, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Улан-Удэ, Прибайкальский район, Иволгинский район, Алексей Цыденов, Наводнения в России — 2024
В Бурятии затопило около 600 приусадебных участков

Цыденов: в Бурятии затопило около 600 приусадебных участков

© Фото : пресс-служба главы БурятииПаводок в Бурятии
Паводок в Бурятии - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© Фото : пресс-служба главы Бурятии
Читать ria.ru в
УЛАН-УДЭ, 16 апр — РИА Новости. В Бурятии затопило около 600 приусадебных участков, сообщил глава региона Алексей Цыденов в Telegram-канале.
"В связи с осложнением паводковой ситуации ввели сегодня межмуниципальный режим ЧС в городе Улан-Удэ, Иволгинском и Прибайкальском районах. На текущий момент подтоплено порядка 600 приусадебных участков, несколько жилых домов с выходом воды выше уровня пола", — говорится в публикации.
© Фото : пресс-служба главы БурятииПаводок в Бурятии
Паводок в Бурятии
Паводок в Бурятии
© Фото : пресс-служба главы Бурятии
1 из 2
© Фото : пресс-служба главы БурятииПаводок в Бурятии
Паводок в Бурятии
Паводок в Бурятии
© Фото : пресс-служба главы Бурятии
2 из 2
Паводок в Бурятии
© Фото : пресс-служба главы Бурятии
1 из 2
Паводок в Бурятии
© Фото : пресс-служба главы Бурятии
2 из 2
В Иволгинском районе начала работать комиссия по оценке ущерба. Пострадавшие со среды начнут получать по десять тысяч рублей. Для собственников домов с полной утратой, где уровень воды выше окна, будут другие выплаты.
Цыденов уточнил, что специалисты продолжают подрывать лед и отчищать русло реки Селенга, в том числе в районе Вахмистрово, Ошурково и Еловка-Татаурово. После ухода воды местным жителям помогут просушить дома.
Минтрансу республики поручили восстановить дороги, пострадавшие из-за паводка.
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ПроисшествияУлан-УдэПрибайкальский районИволгинский районАлексей ЦыденовНаводнения в России — 2024
 
 
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