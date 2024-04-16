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В Прибайкальском районе Бурятии из-за паводка эвакуировали 23 человека - РИА Новости, 16.04.2024
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04:10 16.04.2024 (обновлено: 04:18 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/buryatiya-1940292276.html
В Прибайкальском районе Бурятии из-за паводка эвакуировали 23 человека
В Прибайкальском районе Бурятии из-за паводка эвакуировали 23 человека - РИА Новости, 16.04.2024
В Прибайкальском районе Бурятии из-за паводка эвакуировали 23 человека
В садоводческом товариществе "Колос" Прибайкальского района Бурятии паводком затоплено 420 приусадебных участков, эвакуировано 23 человека, в том числе три... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T04:10
2024-04-16T04:18
происшествия
прибайкальский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
республика бурятия
улан-удэ
иволгинский район
алексей цыденов
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УЛАН-УДЭ, 16 апр - РИА Новости. В садоводческом товариществе "Колос" Прибайкальского района Бурятии паводком затоплено 420 приусадебных участков, эвакуировано 23 человека, в том числе три ребенка, сообщает региональный главк МЧС.По данным ведомства, сообщение о том, что в садоводческом товариществе "Колос" Прибайкальского района Бурятии затопило несколько улиц, поступило в 00.50 (19.50 мск)."По состоянию на 07.30 (2.30 мск) 16 апреля 2024 года после обхода в светлое время суток подтоплены 420 приусадебных участков, эвакуировано 23 человека, из них три ребенка", - говорится в сообщении.Также вода пришла в микрорайон Мостовой Улан-Удэ, затоплен один дом, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Игорь Шутенков.В понедельник утром глава региона Алексей Цыденов сообщал, что в Иволгинском районе Бурятии паводок затопил более 10 жилых домов, эвакуировано 22 человека, из них шесть детей, два человека размещены в пунктах временного размещения. Также в СНТ "Академия" в Улан-Удэ затоплено 35 приусадебных участков, в трех домах вода поднялась выше полов.Для освобождения от заторов льда русла реки Селенга вечером в понедельник саперами Восточного военного округа и МЧС проведены взрывные работы. В Иволгинском и Прибайкальском районе республики, а также в пределах СНТ "Академия" и микрорайона Мостовой в Улан-Удэ введен режим повышенной готовности.
https://ria.ru/20240416/priangare-1940288197.html
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прибайкальский район
республика бурятия
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происшествия, прибайкальский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, республика бурятия, улан-удэ, иволгинский район, алексей цыденов
Происшествия, Прибайкальский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024, Республика Бурятия, Улан-Удэ, Иволгинский район, Алексей Цыденов
В Прибайкальском районе Бурятии из-за паводка эвакуировали 23 человека

МЧС: в Прибайкальском районе Бурятии затопило более 400 приусадебных участков

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ
Сотрудники МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Сотрудники МЧС РФ. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 16 апр - РИА Новости. В садоводческом товариществе "Колос" Прибайкальского района Бурятии паводком затоплено 420 приусадебных участков, эвакуировано 23 человека, в том числе три ребенка, сообщает региональный главк МЧС.
По данным ведомства, сообщение о том, что в садоводческом товариществе "Колос" Прибайкальского района Бурятии затопило несколько улиц, поступило в 00.50 (19.50 мск).
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"По состоянию на 07.30 (2.30 мск) 16 апреля 2024 года после обхода в светлое время суток подтоплены 420 приусадебных участков, эвакуировано 23 человека, из них три ребенка", - говорится в сообщении.
Также вода пришла в микрорайон Мостовой Улан-Удэ, затоплен один дом, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Игорь Шутенков.
В понедельник утром глава региона Алексей Цыденов сообщал, что в Иволгинском районе Бурятии паводок затопил более 10 жилых домов, эвакуировано 22 человека, из них шесть детей, два человека размещены в пунктах временного размещения. Также в СНТ "Академия" в Улан-Удэ затоплено 35 приусадебных участков, в трех домах вода поднялась выше полов.
Для освобождения от заторов льда русла реки Селенга вечером в понедельник саперами Восточного военного округа и МЧС проведены взрывные работы. В Иволгинском и Прибайкальском районе республики, а также в пределах СНТ "Академия" и микрорайона Мостовой в Улан-Удэ введен режим повышенной готовности.
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ПроисшествияПрибайкальский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024Республика БурятияУлан-УдэИволгинский районАлексей Цыденов
 
 
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